Gailingen Pop-Duo Glasperlenspiel besucht Patienten auf dem Weg vom Koma zurück in ein "Geiles Leben"

Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg zu Gast im Hegau-Jugendwerk und die Pop-Stars erobern die Herzen im Sturm

"Geiles Leben" lautet der Titel des erfolgreichsten Songs vom Pop-Duo Glasperlenspiel. Davon sind die Patienten im Hegau-Jugendwerk meist weit entfernt. "Vom Koma ins Leben" heißt das Leitmotiv der Gailinger Einrichtung. In der neurologischen Reha-Klinik werden junge Menschen mit Hirnschädigungen behandelt. Viele von ihnen sind den beiden Stars der deutschsprachigen Hitparaden jetzt ganz nah gekommen. Die beiden Glasperlenspiel-Stars haben das Hegau-Jugendwerk besucht, um sich ungezwungen und bestens gelaunt, den Fragen der Patienten zu stellen.

Genau wollten Niemczyk und Grunenberg bei ihrem Besuch wissen, was die Einrichtung leistet und haben sich vom ärztlichen Direktor Klaus Scheidtmann über das Gelände und durch die Gebäude führen lassen, bevor sie mit großem Applaus im Zirkuszelt auf der Augustwiese empfangen wurden. Rappelvoll war der Jugendwerk-Innenhof beim Auftritt der beiden Glasperlenspieler, die sich Zeit genommen haben um den Patienten der Reha-Einrichtung Rede und Antwort zu stehen und mit viel Geduld Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Und die Neugier war groß: So wollten die Jugendliche wissen, ob es denn auch Wissenswertes gäbe, das noch nicht in Wikipedia steht: Doch genau das herauszufinden, hat sich als schwierig herausgestellt. "Dass wir nicht nur beruflich Partner sind, sondern auch privat ein Paar, das wisst ihr?", fragte Grunenberg zurück. Dass das bereits in der Internet-Enzyklopädie thematisiert ist, verrieten die Jugendwerks-Rehabilitanden. Schwer zu beantworten war auch die kesse Frage nach dem Geld, das man mit einem Album verdienen kann.

Dass dies kaum zu beziffern sei, gestanden Niemczyk und Grunenberg. Zu viele Faktoren würden dies beeinflussen – von den Verkaufszahlen bis zu den Marketingkosten, die man immer unterschiedlich kalkulieren müsse. Doch, so Grunenberg, um Geld gehe es für Glasperlenspiel nur am Rande: Toll sei, dass sie mit ihrer Leidenschaft genug verdienen, um davon leben zu können. Das Erfolgsrezept sei aber ein einfaches: "Wir lieben, was wir tun und sind dankbar für unseren Erfolg". Da sei es nicht so entscheidend, wie viel Geld man am Ende verdiene, sondern dass sie gerade eine unglaubliche geile Zeit erleben. Überzeugend machten sie klar: Berühmt sein nervt noch nicht und das Schönste an einem Konzert ist, wenn die Zuschauer die Lieder mitsingen, die das Duo selber geschrieben hat. "In jedem Song steckt ganz viel Dani und Caro", betonten sie und starteten gleich die Probe aufs Exempel: Vereint mit den Fans unterm Zeltdach griffen sie zu Mikrofon und Gitarre und stimmten ihren Hit "Geiles Leben" an – mit Unterstützung der Zuhörer. "Das Zelt vereint in einem Moment echt geilen Lebens", bilanziert Jugendwerks-Sprecherin Andrea Jagode.

Am Ende gab es Autogramme, Fan-Fotos und ein Abschiedsgeschenk: ein Glasperlenspiel aus der Werkstatt der Berufstherapie am Hegau-Jugendwerk. Niemczyk und Grunenberg waren beeindruckt: "Was hier geleistet wird ist großartig", so Grunenberg, dessen Tante die Aktion eingefädelt hatte.

Das Hegau-Jugendwerk