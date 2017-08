Singen Polizei zieht mangelhaftes Auto aus dem Verkehr

Bei der Kontrolle eines Autos auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Fischer-Straße haben Beamte einer Polizeistreife am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr zahlreiche Mängel festgestellt.

Wie die Polizei am Freitag in einer Pressemeldung berichtete, hatte sich herausgestellt, dass ein vorderer Airbag ausgebaut war, die vordere Scheibenwischanlage nicht funktionierte und für die eingebaute Abgasanlage keine Genehmigung vorlag. Außerdem fehlte der Katalysator, die vorderen Fahrwerksfedern waren zu tief und es wurde ein deutlich zu hoher Geräuschpegel festgestellt. Zudem funktionierte die Handbremse nicht richtig. Auch waren an dem Auto nicht genehmigte Teile angebaut, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen war. Dem Fahrer wurde deshalb verboten, weiterzufahren. Die Kennzeichen wurden abgeschraubt und von der Polizei einbehalten. Gegen den Fahrzeugbesitzer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.