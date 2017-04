Singen Polizei zieht Auto aus Tuning-Szene aus dem Verkehr

Zwei Autos hat die Polizei in Singen am Freitagabend die Betriebserlaubnis entzogen. Ein Wagen kam wohl aus der Tuning-Szene.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weil er nach Polizeiangaben deutlich zu laut war, haben Beamte am Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, einen Wagen auf einem Baumarktparkplatz in der Georg-Fischer-Straße kontrolliert. Die anschließende Geräuschmessung habe eine mehrfache Überschreitung der zulässigen Lautstärke ergeben. Bei der Überprüfung der Papiere sei festgestellt worden, dass die technische Vorrichtung zur Geräuschreduzierung nicht verbaut worden war. Da der Fahrer das entsprechende Teil in seinem Kofferraum dabei hatte, habe er es noch vor Ort im Beisein der Beamten eingebaut. Zusätzlich erhielt er eine Anzeige, teilen die Polizisten mit.

Schon früher am Abend, gegen 22.30 Uhr, hatten die Beamten nach eigenen Angaben an derselben Stelle einen anderen Wagen kontrolliert. Das Fahrzeug habe gravierende Mängel aufgewiesen, unter anderem eine gerissene Frontscheibe und abgefahrene Reifen. Wegen der Schäden sei dem Fahrer die Betriebserlaubnis genommen sowie die Weiterfahrt untersagt worden. Auch den Halter dieses Fahrzeugs erwartet laut Polizei eine Anzeige.