Singen Polizei warnt vor falschen Telekom-Mitarbeitern

Verdächtiges Pärchen in Singen unterwegs um vorgeblich Telefon-Messungen durchzuführen.

Als Telekom-Mitarbeiter haben ein Mann und eine Frau laut Polizei am Montag gegen 14 Uhr an einem Haus in der Blauenstraße geklingelt und der Bewohnerin in gebrochenem Deutsch mitgeteilt, dass sie etwas an der Telefonanlage messen wollen. Die Bewohnerin reagierte richtig, heißt es im Polizeibericht: Sie verweigerte den Eintritt und informierte die Telekom. Das Unternehmen erklärte, dass die Personen nicht in ihrem Auftrag unterwegs sind. Die Polizei vermutet, dass die beiden eine Straftat beabsichtigten und beschreibt den Mann als etwa 40-jährig, 1,60 Meter groß, korpulent mit kurzen, dunklen Haare und dunklem Teint. Er trug gute Kleidung und Brille, die Frau langes, dunkles Haar, Leggins und soll etwa 1,75 Meter groß sein. Hinweise an die Polizei in Singen, Tel. (07731)888-0.