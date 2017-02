Singen Polizei überwältigt aggressiven Mann in Singen

47-Jähriger soll drei junge Männer angegriffen haben, weil er sich an deren Musik störte

Mit Körpergewalt mussten Polizeibeamte am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Worblinger Straße einen 47-Jährigen überwältigen und fesseln. Laut Polizei war der alkoholisierte Mann in Höhe der Einmündung des Schulwegs aus nichtigem Grund mit drei 17, 26 und 28 Jahre alten Männern in Streit geraten. Auf die Personengruppe stieß der 47-Jährige, wie es im Polizeibericht heißt, zunächst auf dem Parkplatz eines Discounters in der Maggistraße, wo er sich an der Musik des Trios störte. Um einer Konfrontation mit dem aggressiven Mann aus dem Weg zu gehen, liefen die drei über die Rielasinger Straße und den Schulweg in Richtung Worblinger Straße und trafen dort erneut auf den alkoholisierten Mann. Dabei wurde der 47-Jährige nach den Schilderungen der drei Angegriffenen sofort handgreiflich und schlug dem 17-Jährigen unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Anschließend habe er dem 26-Jährigen gedroht, ihn umzubringen. Der Bedrohte ergriff die Flucht.

Nahezu zeitgleich traf eine verständigte Streife ein und musste den 47-Jährigen davon abhalten, auf den 26-Jährigen loszugehen. Dabei widersetzte er sich auch gegenüber den Beamten und versuchte nach ihnen zu treten. Auch im polizeilichen Gewahrsam beruhigte er sich zunächst nicht und beleidigte mehrfach die Einsatzkräfte. Ihn erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Außerdem wird er eine Rechnung für den Aufenthalt in der Gewahrsamszelle erhalten.