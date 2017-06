vor 1 Stunde SK Singen Polizei sucht Täter mit Schnittverletzung

Ein bisher nicht bekannter Täter ist in der Nacht zum Donnerstag in eine Werkhalle in der Werner-von-Siemens-Straße eingebrochen. Weil er sich dabei verletzte, sucht die Polizei nach einer Person mit einer Schnittverletzung.