Singen Polizei stoppt betrunkene Radfahrer

Zwei betrunkene Fahrradfahrer haben Beamte der Polizei am Donnerstagabend in Singen aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde einer der Männer gegen 18.30 Uhr in der Steißlinger Straße überprüft. Er war den Polizisten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nachdem ein Alkoholtest mehr als 1,7 Promille bei dem 48-Jährigen ergab, veranlassten die Beamten eine Blutprobe. Ebenfalls weil er in Schlangenlinien unterwegs war, fiel ein weiterer Mann einer Polizeistreife auf. Die Beamten kontrollierten den 41 Jahre alten E-Bike-Fahrer am Heinrich-Werber-Platz. Der Alkoholtest ergab rund 1,2 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt verboten.