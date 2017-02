Singen Polizei schnappt Audi-Fahrerin nach Unfallflucht

Lauter Knall bei Zusammenstoß schreckt Zeugen an der Ringstraße in singen auf. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und Trunkenheit im Verkehr.

Dank aufmerksamer Zeugen konnte laut Polizei am Donnerstagabend in der Innenstadt eine Audi-Fahrerin im Rahmen der Fahndung einer Streife geschnappt werden, die zuvor in der Ringstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot gefahren und anschließend geflüchtet sein soll. Anwohner, die durch den Knall aufmerksam wurden, hätten sofort die Polizei verständigt und dem Beamten das flüchtende Fahrzeug beschreiben, so dass die Fahndung schnell zum Erfolg führte. Ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab laut Polizei einen Wert von rund 2,4 Promille, weshalb eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten wurde. Der Schaden am angefahrenen Peugeot kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Gegen die Autofahrerin wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht ermittelt.