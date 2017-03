Singen Polizei fahndet nach Einbrecher in Geschäft an Rielasinger Straße in Singen

Polizei fahndet nach Einbrecher in Geschäft an Rielasinger Straße in Singen

Unbekannter hebelt Geschäftstüre auf und erbeutet Bargeld in unbekannter Höhe.

In der Nacht zum Samstag hat ein laut Polizei unbekannter Täter die Tür eines Geschäfts in der Rielasinger Straße aufgehebelt und war laut Polizei anschließend durch die aufgehebelte Tür ins Gebäude eingedrungen. Im Geschäft soll er – wie es im Polizeibericht heißt – Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet haben.



Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Rielasinger Strßae beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.