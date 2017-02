Singen Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Mit einigen Fällen von Gewaltanwendung war die Polizei am Schmutzigen Dunschtig beschäftigt. In allen Fällen werden noch Zeugen gesucht

Singen – Zu mehreren Fällen von Gewaltanwendung ist es am Schmutzigen Dunschtig gekommen. Insgesamt fällt die Bilanz der Polizei aber positiv aus. Durch die Präsenz der Polizei am Hohgarten konnten die Einsatzkräfte bei Streitereien rasch eingreifen und eine Eskalation vermeiden, wie es im Bericht der Polizei heißt. Wegen Körperverletzung sucht die Polizei nach einem Mann, der einen Tarnanzug trug. Gegen 18.45 Uhr sei ein 28-Jähriger am Hohgarten mit dem Unbekannten in Streit geraten. Als der 28-Jährige das Festgelände verlassen hatte, wurde er vor dem Haupteingang des Rathauses angegriffen und mit einem Faustschlag gegen die Schläfe niedergestreckt. Der Angreifer flüchtete mit einem Begleiter, der ebenfalls mit Tarnanzug bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Telefon (07731) 888 0, zu melden.

Ein 40-Jähriger wiederum schlug gegen 19 Uhr einem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht, weil dieser ihm den Zutritt mit einer Zigarette in einen Linienbus verwehrte. Der Busfahrer erlitt eine Verletzung, die durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Der aggressive und alkoholisierte Tatverdächtige wurde am Bahnhof aufgegriffen und aufs Polizeirevier gebracht, wie die Polizei mitteilt. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Da der Mann die Tat leugnet, sucht die Polizei auch in diesem Fall nach Zeugen. In einem Festzelt am Hohgarten kam es später am Abend gegen 22.45 Uhr zwischen einem 23-Jährigen und einem 29-Jährigen zu einem Streit. Die beiden Männer bezichtigen sich dabei gegenseitig, vom jeweiligen Kontrahenten geschlagen worden zu sein. Beide Männer dürften dabei jeweils nur leicht verletzt worden sein. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe, um den Sachverhalt zu klären.