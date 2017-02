Singen Polizei enttarnt Drogenhändler in Singen

Polizei enttarnt Drogenhändler in Singen

Bei der Kontrolle eines Fußgängers finden Beamte des Singener Reviers reichlich Drogen.

Ein gutes Näschen haben Beamte des Singener Polizeireviers bei einer Personenkontrolle am Montagmorgen in der Singener Innenstadt bewiesen. "Kurz vor 8 Uhr haben sie einen Fußgänger auf der Bahnhofstraße angehalten und die Personalien überprüft", erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Einen konkreten Verdacht hätten die Beamten nicht gehabt. Doch sie wurden fündig. Die Beamten der Polizeistreife haben bei dem jungen Mann teilweise verkaufsfertig abgepackte Drogen unterschiedlichster Art gefunden: darunter gedrehte Haschischzigaretten – so genannte Joints – und mehrere Ecstasy-Tabletten. Sofort wurde das Rauschgift sichergestellt und der 21-Jährige wegen des Verdachts auf Rauschgift-Geschäfte aufs Revier gebracht. Dort konnten die Fahnder der Ermittlungsgruppe Rauschgift, die aus Zoll- und Polizeibeamten besteht, die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Bereits am selben Vormittag konnte im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 21-Jährigen, der in einer Hegaugemeinde lebt, weitere Drogen sichergestellt werden. Die polizeilichen Abklärungen ergaben, dass sich der Mann wenige Tage zuvor rund 100 Gramm Amphetamin, 100 Gramm Haschisch und 20 Ecstasy-Tabletten zum gewinnbringenden Weiterverkauf beschafft haben dürfte. Bei seiner Kontrolle und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden von dieser Gesamtmenge noch rund 75 Gramm Amphetamin, 55 Gramm Haschisch und Marihuana und fünf Ecstasy-Tabletten sichergestellt. "Die fehlenden Drogen dürfte der Tatverdächtige bereits verkauft haben", erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Ermittlungsgruppe Rauschgift ermitteln nun wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels gegen den 21-Jährigen. "Wegen fehlender Haftgründe wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt", erklärt Staatsanwalt Andreas Mathy nach Abschluss der ersten Ermittlungsschritte. Flucht- oder Verdunkelungsgefahr, die eine Untersuchungshaft gerechtfertigt hätten, sehen die Ermittler im aktuellen Fall nicht.