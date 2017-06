13.06.2017 11:29 Gudrun Trautmann Singen Platz am Singener Storchenbrunnen nimmt Form an

In der östlichen Innenstadt wird bereits kräftig gebaut. Hier investiert die Stadt Singen 460 000 Euro in die Umgestaltung eines Platzes in Sichtweite des Herz-Jesu-Platzes.