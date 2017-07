Singen Planspiel ermöglicht Gymnasiasten einen neuen Blick auf die Welt

Bei einem aufschlussreichen Planspiel am Wirtschaftsgymnasium erwerben 25 Schüler Kompetenzen fürs reals Leben, sowohl beruflich als auch privat.

Mal fünf Tage lang in eine andere Rolle schlüpfen – wer wünscht sich das nicht mal. Dass ein Rollenspiel viele neue Erfahrungen bringt und den Horizont erweitert, davon berichten vier Schüler der Klasse J1/1 des Wirtschaftsgymnasiums an der Singener Robert-Gerwig-Schule.

Adrian Ouakas (19), Lisa Hauer (17), Jelena Blagojevic (18) und Konrad Horber (18) sind ganz begeistert vom Planspiel "The Be Real Game", das sie in den letzten Tagen des Schuljahres spielen durften. Die Idee stammt von den beiden Lehrerinnen Franziska Mayer und Katharina Mutter, die das Projekt im vergangenen Schuljahr erstmals durchgeführt hatten. "Wir hatten uns überlegt, was man mit den Schülerinnen und Schülern kurz vor den Sommerferien machen kann, wenn die Notenabgabe erfolgt ist. Mit dem Planspiel nach dem englischen Vorbild "The Be Real Game' wollen wir den Schülern Kompetenzen fürs reale 'Leben vermitteln", erläutert Franziska Mayer. Und das komplett in Englisch, denn die Schüler der Klasse J1/1 haben das Profil "Internationale Wirtschaft" gewählt.

Am Anfang des fünftägigen Projektes mit 25 Teilnehmern stand die Rollenverteilung. So schlüpfte Adrian Ouakas in die Rolle eines Grafikdesigners, während Konrad Horber als Informatiker mit Masterabschluss startete. Die Schüler hatten in ihren neuen Rollen teilweise bereits Familie und Kinder, was sich auf die weitere virtuelle Arbeit während des Projektes auswirkte. Nach den Rollenspielen, bei denen die Lehrerin Mascha Schwerdt-Schneller die Gruppe unterstützte, ging es zunächst an die Bewerbungen. Dazu gaben Personalchefs der Singener Firma CMC Personal Tipps zum Thema Bewerbung und spielten mit den Schülern Vorstellungsgespräche nach. Ganz praktische Dinge wie das Aufstellen eines persönlichen Monatsbudgets oder die Steuererklärung waren weitere Themen, bei denen auch ein Gerichtsvollzieher Auskunft gab.

So richtig spannend wurde es bei der Gruppenarbeit im fiktiven Stadtrat der vier gebildeten Stadtteile, wo es um Entscheidungen in einer Gemeinschaft ging. Dabei ging es nach dem Motto "Not in my back yard" (NIMBY, zu Deutsch: nicht vor meiner Haustür) zu. Die fiktive Annahme: Angela Merkel wird abgewählt, ein Trump rückt nach und will in einem der Stadtteile ein Atomkraftwerk bauen. "Ich durfte dann als Richter entscheiden, in welchem Stadtteil das AKW gebaut werden soll. Eigentlich eine schwierige Entscheidung, doch es gab dann tatsächlich eine Gruppe mit sehr BWL-affinen Schülern, die mehr Vorteile gesehen haben und keine Einwände gegen den Bau eines AKWs hatten", erzählt Konrad Horber.

Kündigungen und Schicksalsschläge wurden außerdem in das Spiel eingebaut. "Wir haben gelernt, dass es trotz negativer Ereignisse immer wieder Chancen auf Weiterentwicklung gibt", sagt Konrad Horber. "Ich fand es besonders gut, dass sich die Personalvertreter so viel Zeit für unsere Fragen genommen haben", sagt Lisa Hauer. Das Aufstellen eines Monatsbudgets war ebenfalls eine sehr gute Erfahrung, findet Jelena Blagojevic. Zum Abschluss bekamen alle Teilnehmer das Zertifikat "Certificate of completion", das europaweit anerkannt ist.

Das Fächerangebot

Im Profilfach "Internationale Wirtschaft" (WGI) werden die Fächer Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Global Studies sowie Ökonomische Studien zur Vertiefung der Sprachkompetenz auf Englisch und Deutsch unterrichtet. Weitere wählbare Profile sind Klassische Wirtschaft und Finanzmanagement.

Informationen zur Schule: www.rgs-singen.de