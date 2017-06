singen Pfennigfuchser

Wer alte Preise sieht, kommt beim Vergleichen ins Grübeln

Wer von den Spätgeborenen kennt ihn noch, den Begriff des Pfennigfuchsers? Diese Frage drängt sich auf, wenn man in Singens Katakomben schnüffelt und plötzlich auf eine alte Speisekarte von Karstadt stößt. Zuerst fällt natürlich das Design aus dem Jahr 1999 ins Auge. Beim zweiten Hinsehen scheint sich in 18 Jahren kaum etwas verändert zu haben: Das Frühstück kostet 4,95. Euro? – Halt, den gab's ja damals noch gar nicht. 1999 bezahlte in Singen wie im Rest der Republik noch mit D-Mark. Auch heute kostet das Karstadt-Frühstück 4,95. Dieser Preis muss dann allerdings in Euro berappt – äh, bezahlt – werden.

Jetzt haben wir einen echten Münz-Salat: Als wir noch mit DM bezahlten, hatten wir auch Pfennige im Geldbeutel, um die wir als Sparfüchse feilschen konnten. Heute diskutieren wir darüber, ob wir wie Italien die Ein- und Zwei-Cent-Münzen wegen der hohen Herstellungskosten abschaffen sollen. Unsere Schweizer Nachbarn hingegen haben nichts gegen den Rappen im Geldbeutel.

Zurück zum Vergleich der Karstadt-Speisekarten 1999 und 2017: Das Frühstück und die Marktküche erwecken den Anschein, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Schön wär's. Nach der Währungsumstellung im Jahr 2002 bekamen es die Arbeitnehmer mit dem Lohnzettel schriftlich, dass man für einen Euro rund zwei DM benötigte. Leider haben sich die Preise nicht halbiert.