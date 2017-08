Schaffhausen Perfekte Festivalstimmung beim "Stars in Town" in Schaffhausen

Perfekte Festivalstimmung beim "Stars in Town" in Schaffhausen

"Stars in Town" schließt mit Erfolgsbilanz ab und die Veranstalter sind sehr zufrieden. Festival schließt trotz Sturmtief mit einem Publikumsrekord.

Auch wenn die Temperaturen eher an Glühwein erinnerten, als an Sommerparty, sorgten die Stars beim Schaffhauser Festival "Stars in Town" doch für ein heißes Fest. An fünf Abenden brachten Weltstars von Bryan Adams bis Toto und Hitproduzenten von Silbermond bis Emili Sandé grandiose Stimmung auf den Herrenacker. Die Besucher hatten sich wacker gegen die Kaltfront gerüstet. Gemeinsam erzeugten sie mitten in der Schaffhauser Altstadt eine mitreißende Konzertatmosphäre. "Mit der achten Auflage beweist sich das Festival erneut als eine der qualitativ hochwertigsten Open-Air-Veranstaltungen der Schweiz", bilanziert Festivalmacher Adrian Brugger vom Veranstalter Flow-Productions und kündigt bereits die Neuauflage für kommendes Jahr an. Am Dienstag, 7. August 2018, soll die neunte Auflage gestartet werden, versprechen die Veranstalter.



Schaffhausen blickt zurück auf fünf bewegende Konzertnächte: "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", freute sich Festivalsprecher Thomas Hauser am Samstagabend kurz vor dem Auftritt der britischen Sängerin Emili Sandé. Jetzt konnte nichts mehr schiefgehen. Das Publikum genoss die schöne Atmosphäre dieses endlich wieder lauen Sommerabends. "Alle Konzerte waren trotz der Kaltfront sehr gut besucht", resümiert Hauser. Allerdings hätten die Besucher bei dem nasskalten Wetter spürbar weniger konsumiert.

Trotz der erfreulichen Publikumsbilanz auf das ausgebaute Verpflegungsangebot sei infolge der feuchtkalten Witterung, ein sechsstelliges Defizit im veranschlagten Budget für Speisen und Getränke entstanden, teilten die Veranstalter gestern in einer offiziellen Bilanz mit. Dadurch könnten die Reserven zur Abdeckung des Veranstaltungs-Risikos nicht wie gewünscht aufgestockt werden. Auch gab es bis auf Samstag keine spontanen Kartenkäufe an der Abendkasse. Wegen des sehr guten Vorverkaufs halte sich das angesprochene Risiko hier jedoch im überschaubaren Rahmen. Offenbar hat sich das Festival über die Jahre zu einer Marke entwickelt. Für die vergangenen fünf Festivaltage des achten Stars in Town ziehen die Veranstalter folgende Bilanz: "Der Publikumszuspruch war so gut wie noch nie. Über 30 000 Besucher waren begeistert von den Konzerten auf der Deutschschweizer Piazza Grande. Roger Hodgson, Toto, Bryan Adams, Züri West, Mark Forster, Silbermond, Pegasus, Emeli Sandé und viele mehr haben die Schaffhauser Altstadt gerockt." Hervorzuheben sei das Konzert von Bryan Adams, der bei strömenden Regen zwei Stunden magische Momente auf den Herrenacker zauberte. Auch der fulminante Auftritt von Mark Forster und die gefühlvolle Performance der dreifachen Brit Award Gewinnerin Emeli Sandé lösten beim Publikum Begeisterung aus. Als echte Stimmungsmacher haben sich die Musiker der Bieler Popgruppe "Pegasus" präsentiert. Die Aufsteigerband um Noah Veraguth hat in der Schweiz eine große Fangemeinde und verblüffte am Samstagabend auch Zuhörer aus der deutschen Nachbarschaft. Mit ihren Liedern und der sympathischen Moderation brachten sie den Herrenacker zum Jubeln.

Danach Emili Sandé. Mit mächtiger Stimme und eindrücklicher Gestik scheint die britische Sängerin die Botschaften ihrer Lieder in die Köpfe und Körper ihrer Fans einpeitschen zu wollen. Kraftvoll wird sie dabei von ihrer Band unterstützt. Auf erhöhten Inseln arbeiten zwei Rhythmuskünstler an ihren Instrumenten. Das Publikum ist am Samstagabend aus dem Häuschen.

Am Abend zuvor haben zwei Hitparadenstürmer aus Deutschland für grandioses Vergnügen gesorgt. Mark Forster zündete zunächst ein Feuerwerk der guten Laune, das mit enem echten Feuerwerk sein Finale fand. Da dürfte auch seine Schwester Nathalie, der er eigens ein Lied gewidmet hatte und die extra aus Zürich angereist war, hocherfreut gewesen sein. Den direkten Kontakt zum Publikum suchte anschließend Sängerin Stefanie Kloß von der Bautzener Deutschrock-Band Silbermond: Erst suchte sie sich quer durch das Publikum ihren Weg zur Bühne, um später noch einmal von der Bühne herab zu steigen und sich von ihren Fans in die Luft heben zu lassen.

Die Veranstalter freuen sich über die positive Publikumsresonanz und, dass die Veranstaltung ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne ging. "Mit der tadellosen Organisation, der von den Gästen als einzigartig gelobten Gastfreundschlaft, der ausgelassene Stimmung und den 500 engagierten freiwilligen Helfern, profiliert sich Stars in Town abermals als eines der qualitativ hochstehendsten Festivals der Schweiz", lautet die Bilanz von Festival-Sprecher Urs-Peter Naef. Stars in Town habe sich in den letzten Jahren als eines der schönsten und sympathischsten Festival der Schweiz etabliert.

Der Open-Air-Konzertsaal inmitten der idyllischen Altstadt von Schaffhausen wird besonders schön in Szene gesetzt. In bunten Farben beleuchtet, geben die Altstadthäuser rund um den Herrenacker die perfekte Kulisse.

Bilanz und Ausblick

Drei ausverkaufte und zwei gut besuchte Abende, 16 mitreißende Shows sowie 26 kostenlose Konzerte auf der Talent-Bühne auf dem Fronwagplatz, sind die Fakten des diesjährigen "Stars in Town". Die Vorschau: Schon jetzt kündigt Veranstalter Adi Brugger an, dass es 2018 weitergehen wird. Dann wird das Open-Air-Festival vom 7. bis 11. August in der Schaffhauser Altstadt stattfinden. Bereits am kommenden Mittwoch, 16. August, beginnt der Vorverkauf der Mehrtagespässe. Am 21. August wollen die Veranstalter einen der ersten Stars fürs kommende Jahr bekanntgeben.

