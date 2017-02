Parkrempler in der Nordstadt

Unachtsamkeit war wohl die Ursache für einen Unfall in der Uhlandstraße

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Etwa 1000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 19.30 Uhr in der Uhlandstraße. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein 51-Jähriger beim Ausparken mit einem Sprinter einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Bus.