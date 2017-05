vor 2 Stunden SK Singen Parfümdieb stürzt in Singener Drogeriemarkt betrunken in ein Regal

Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der August-Ruf-Straße haben am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, einen 43-jährigen Mann beobachtet, der sich zwei Parfüms in seine Jackentasche steckte.