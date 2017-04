Singen Paar stiehlt im Hegau-Klinikum Medikamente

Eine 29-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann wurden beim Diebstahl von Medikamenten am Samstagabend kurz vor 20 Uhr im Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen ertappt.

Die beiden waren nach Angaben der Polizei in ein Schwesternzimmer einer Station eingedrungen, als die Stationsschwestern gerade zur Medikamentenausgabe in den Patientenzimmern unterwegs waren. Als die Schwestern zurückkehrten, überraschten sie das Paar.



Während es gelang, die Frau vor Ort festzuhalten, konnte sich der Mann zunächst ins Freie entfernen. Hier wurde er von einem Zeugen gestellt und ebenfalls bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.



Als die Polizisten die Frau durchsuchten, fanden sie in den Taschen verschiedene, verschreibungspflichtige Psychopharmaka und Beruhigungsmittel in den Taschen. Außerdem hatten die Beiden je ein Taschenmesser und der 46-Jährige zusätzlich noch ein Tierabwehrspray dabei. Gegen das Paar wird nun ermittelt.