Singen Ostern zwischen Glaube und Hase

Singen – Die Schaufenster der Läden sind bunt geschmückt, die Schokohasen im Supermarkt stehen mit großen Kulleraugen auf den Kunden gerichtet da und überall gibt es Super-Sonder-Spezial-Angebote: Ostern steht vor der Tür und nicht nur bei Süßigkeiten greifen die Menschen hierzulande gerne zu. Oftmals landen auch teurere Geschenke im Osternest. Dominik Uhlig, Mitarbeiter in der Singener Filiale einer großen Elektronik-Kette, bestätigt: "Viele Eltern kaufen für ihre Kinder Elektronikzubehör für durchschnittlich 50 Euro zu Ostern." Besonders beliebt seien Bluetooth-Kopfhörer, mit denen man kabellos Musik hören kann.

Für Pfarrer Matthias Zimmermann aus Rielasingen-Worblingen haben bunte Plastikdeko-Eier und Schokohasen wenig mit dem eigentlichen Osterfest zu tun. Trotzdem habe er nichts gegen diese weitverbreitete Form, Ostern zu feiern. "Die Kinder freuen sich über den bunten Schmuck und darüber freue ich mich dann auch", sagt der Dekan und betont: "Wichtig ist, dass sich die Katholiken an den Tod und die Auferstehung Jesu als Kern des Osterfestes erinnern." In der Karwoche in die Kirche zu gehen, sei vielen seiner Schäfchen ein Bedürfnis. An Ostern selbst schätzt er, dass etwa zehn Prozent der Katholiken im oberen Hegau den Weg in die Kirche finden. Zum Thema Geschenke und Konsum an den Feiertagen gibt er sich gelassen. "Wie weit wir Ostern kommerzialisieren, muss jeder für sich selbst entscheiden."

Geht es nach der Meinung der Kinder, ist die Sache klar: Beim Palmbasteln am vergangenen Freitag im Pfarrhof der Kirche Sankt Peter und Paul ging es allerdings nicht nur um das Thema Geschenke. "Das wichtigste an Ostern ist, dass Jesus auferstanden ist", weiß die neunjährige Enya Graf, die in der Woche nach Ostern ihre Erstkommunion feiert. Trotzdem wünscht sie sich vom Osterhasen auch einen neuen Turnanzug. Worum es an Ostern eigentlich geht, wissen die meisten Kinder, die am Freitag im Pfarrhof versammelt waren. Der unumstrittene Höhepunkt ist und bleibt für alle jedoch die Suche nach den Ostereiern im eigenen Garten oder der Wohnung.

