Singen Osterfeuer im Hegau wärmen Leib und Seele

Osterfeuer erfreuen sich im Hegau zunehmender Beliebtheit. Die Organisatoren verzeichneten trotz nasskalten Wetters mehr Besucher als in den Vorjahren.

Die Beliebtheit der Osterfeuer nimmt von Jahr zu Jahr zu. Am Sonntag und Montag genossen erneut viele Menschen im Hegau die spezielle Atmosphäre und das gesellige Beisammensein rund um die spektakulären Großfeuer, die in Bietingen, Binningen, Mühlhausen und Steißlingen hoch in den Himmel loderten.

"Es werden immer mehr Besucher", freute sich Diana Zolg vom Musikverein Bietingen. Die Musiker stellten dort am Ostersonntag zum zwölften Mal ihren Osterfunken oberhalb des Sportplatzes auf die Beine. Bei Grillwurst oder Schupfnudeln saßen die Gäste bis in die späten Abendstunden am Feuer. Die Kinder hatten großen Spaß daran, an kleineren Feuerstellen oder an Feuerkörben Würstle und Stockbrot zu grillen. Kühl dürfe es zu diesen Feiern sein, so die übereinstimmende Meinung aller Veranstalter. Schließlich könne man sich ja am Feuer wärmen oder von innen heraus auch mit Glühwein oder alkoholfreiem Punsch. Nur regnen dürfe es nicht. Und in dieser Hinsicht hatten die Organisatoren Glück: Trotz wechselhafter Witterung verliefen die Veranstaltungen fast komplett ohne Regen. In Steißlingen allerdings stoppte das Nass von oben erst beim Entzünden der kunstvoll quergestapelten, sieben Meter hohen Holz-Pyramide. „Ein paar Leute haben wir bei unserem gemeinsamen Gang vom Gottesdienst in der Pfarrkirche hierher auf den Geißbühl wegen des Regens wohl unterwegs verloren“, schmunzelte Viktoria Wassmer, Vorsitzende der Pfadfinderschaft Stamm St. Remigius. Die Pfadfinder sind hier seit 35 Jahren die „Brandstifter“. Zuschauer gab es dennoch genug. „So viele Leute haben wir heute nachmittag angesichts der Wetters nicht erwartet“, zeigte sich Wassmers Vorstandskollege Elias Graf mit Blick auf die anfangs rund 200 Besucher zufrieden, zu denen sich später noch weitere gesellten.

Für die nahebei wohnende Mareike Schulte-Bäuminghaus ist Ostern ohne das große Feuer auf dem Geißbühl nicht denkbar. „Man sieht es von überall her. Das ist wirklich schön. Und hier am Feuer trifft sich immer ganz Steißlingen“, erzählte sie.

So viele Leute wie noch nie – rund 700, schätzt Reiner Zeller, Kommandant der für das Osterfeuer zuständigen Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen – saßen trotz der kühlen Witterung bis spät in die Nacht am Sonntag am Feuer auf dem alten Sportplatz in Mühlhausen, genossen den Anblick und die schöne Geselligkeit. „Die Stimmung war toll“, so Zeller.

Etwas weniger Besucher als im Vorjahr zählte man in Binningen, wo sich seit Jahren die Freiwillige Feuerwehr als Groß-Zünsler erweist. Das Brandscheit ist hier mit einem Durchmesser von gut zehn Metern und einer annähernd gleichen Höhe regelrecht gigantisch. „Das Wetter war nicht günstig“, so Schriftführer Nico Merkt. Pünktlich zum Entzünden des Feuers habe sich aber die Sonne gezeigt: „Es war herrlich, dann das Feuer mit Blick auf Hohenstoffeln und Hohenhewen zu genießen“, gab Merkt die Stimmung wieder.

Kunst des Stapelns

Wie stapelt man ein sieben Meter hohes Brandscheit ohne Leiter oder Gerüst? Die Antwort darauf weiß die Pfadfinderschaft Stamm St. Remigius Steißlingen. Die Pfadfinder organisieren das Osterfeuer seit 1982 und haben eine raffinierte Technik ausgeklügelt: Sie bauen die quergestapelte Holzpyramide mit Podesten, auf denen man stehen kann – als Stufenpyramide also. Zum Schluss werden die überkragenden Stämme abgesägt. Knapp 20 Leute sind damit am Ostermontag beschäftigt. In diesem Jahr begannen sie um zehn Uhr. Gegen 15 Uhr stand die hölzerne Pyramide.

