Singen Open-Air-Kino der Gems geht in die letzte Runde

Bislang war der Besucherschnitt beim Open-Air-Kino ordentlich, auch wenn das Wetter sich von seiner durchwachsenen Seite zeigte. Bis 13. August werden noch Filme unter freiem Himmel gezeigt.

Nach stehender Hitze und prasselndem Regenschauer erhellt sich der Himmel, hinter einigen Wolken zeigt sich schon wieder lichtes Blau. Andreas Kämpf kennt das aus den vergangenen Wochen, mit Blick zum Himmel meint er: "Das liebe ich, man weiß nicht, was kommt." Er ist noch unschlüssig, ob an diesem Abend der Film draußen oder drinnen gezeigt werden soll.

Solche Tage gab es in den vergangenen zwei Wochen häufig beim Open-Air-Kino in der Gems – Wärmegewitter, kräftiger Regen und eine Stunde später blauer Himmel. "Das Wetter ist unkalkulierbar, aber so lange es geht, zeigen wir draußen." Kämpf weiß, dass das ganz im Sinne der Besucher ist. Wenn es nicht zu stark regnet, würden sie auch draußen sitzen bleiben. Aber einige Male musste umgezogen werden.

An diesem Abend zeigt sich zwischen den letzten grauen Wolken sogar wieder die Sonne. "Solange es so aussieht und nicht regnet, müssen wir uns vorbereiten", sagt Kämpf. Auch wenn die aktuellen Wettervorhersagen ständig greifbar sind, seien diese keine Garantie. Das Wetter könne schnell wechseln und sei auch lokal sehr unterschiedlich. Spätestens um 19.30 Uhr müssen die Helfer loslegen, um auf der Gems-Wiese alles für den Abend vorzubereiten. Die ersten sind schon da und fragen an: "Heute drinnen oder draußen?" Die Einsatzleute vom Förderverein sind auf jede Wetterlage eingestellt, Hildegard Gayer-Schechter hat sogar Gummistiefel angezogen. Wie sie stellen sich auch die Besucher darauf ein, sie haben einen Schirm dabei und bleiben sitzen oder suchen Schutz unter Sträuchern.

Die erste Aufgabe auch an diesem Abend ist es, Tische und Stühle abzuwischen. Um das bis zum Einlass um 20.30 Uhr zu schaffen, werden bei rund 400 Stühlen schon fünf bis sechs Leute gebraucht. "Jetzt geht es ans Wischen", machen sich auch Maxi Fetsch, Susanne Egger, Sieghard Horstmann und Helmut Thau frohen Mutes ans Werk. Danach werden sie laut Einteilung an den einzelnen Stationen wie Einlass oder Ausschank im Einsatz sein.

Es hat aber auch schon ideales Sommerwetter für das Open-Air-Kino gegeben. "Am besten gelaufen ist der Film 'Mein Blind Date mit dem Leben' mit über 400 Besuchern, dicht gefolgt von 'Frühstück bei Monsieur Henri'", zieht Andreas Kämpf eine erste Zwischenbilanz. Wenn es so weiterlaufe, könnten es in diesem Jahr 6000 bis 7000 Besucher werden. Das wäre der Schnitt von guten Jahren. Ein besonderer Abend steht auch noch bevor: Am Donnerstag, 10. August, findet um 20.30 Uhr zum ersten Mal ein Open Air Poetry Slam statt. "Diese literarischen Wettbewerbe kommen im Haus sehr gut an, der Saal ist immer voll", hofft Kämpf auf einen idealen Sommerabend für den Open-Air Poetry Slam.

Programm und Infos

Kassenöffnung ist um 20.30 Uhr, Beginn der Vorstellung jeweils 21.30 Uhr. Eintritt 7 Euro, Kinder bis 11 Jahre 3 Euro, 5er Karten 25 Euro. Infos unter Telefon 07731/675 78 oder im Internet www.diegems.de. Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Saal statt. (ros)