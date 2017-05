Singen Ohne Fahrerlaubnis aber mit Messer unterwegs

Die Polizei hat einen 31 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der zwar ohne Fahrerlaubnis, dafür aber mit einem Einhandmesser unterwegs war.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, kontrollierten die Beamten den Mann am Montag, gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße. Der 31-Jährige habe eingeräumt, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Sein Auto musste er deshalb abstellen, den Schlüssel behielten die Beamten ein. Der Mann muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem wird er wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, da bei ihm ein Einhandmesser gefunden wurde. Ein solches Messer gilt als verbotener Gegenstand.