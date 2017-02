Singen Offene Türen zur Musik: Die Jugendmusikschule lädt ein

Die Jugendmusikschule Singen veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Besucher können Instrumente ausprobieren und sich beraten lassen.

Ensembles und Bands lauschen, selbst Instrumente ausprobieren und mit Lehrern sprechen: die Jugendmusikschule Singen lädt zum Tag der offenen Tür ein. Dabei können Kinder und Jugendliche einmal ein bisschen Atmosphäre auf sich wirken lassen und ausprobieren, welches Instrument sie spannend finden. Für Samstag, 18. Februar,10 bis 14 Uhr, lädt die Jugendmusikschule der Stadt auf die Musikinsel (Schlachthausstraße 11) ein.

Es beginnen die Jüngsten mit einer Präsentation des Elementarbereichs von 10 bis 10.30 Uhr im Walburgis-Saal, wie es in einer Presseankündigung der Musikschule heißt. Direkt im Anschluss präsentieren sich ebenfalls im Konzertsaal Schüler aus den verschiedenen Klassen der Instrumentalbereiche und des Vokalbereichs mit einem bunten Repertoire. Dabei sind sowohl Solostücke als auch kleine Ensemblestücke mit Instrumenten aus allen Fachbereichen zu erleben: Streich- und Blasinstrumente, Gitarre, Harfe, Klavier, Akkordeon und Percussion. Auch junge Stimmen werden zu hören sein. Die vorwiegend jüngeren Interpreten möchten zeigen, wie sie nach einigen wenigen Jahren Instrumental- und Vokalunterricht an der Jugendmusikschule bereits richtig gut musizieren können, wie es in der Presseinfo weiter heißt. Dafür sorgen an der Musikschule seit vielen Jahrzehnten die aktuell 38 Lehrkräfte.

Interessierte Kinder können mit ihren Eltern bei den einzelnen Fachlehrkräften von 11.30 bis 13.00 Uhr Instrumente ausprobieren und sich beraten lassen. Die Instrumente mal in der Hand zu halten, die man eben noch im Konzert gehört hat, sei oft eine wichtige Motivation, mit dem Instrumentalspiel zu beginnen, heißt es von der Musikschule. Für Informationen steht auch das Sekretariat zur Verfügung. Der Elternbeirat der Musikschule bietet Kaffee, Getränke und Kuchen. Auch die Kleinsten im Alter von 18 Monaten bis 6 Jahren können zwischen 11.30 und 13 Uhr gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern bei Schnuppergruppen im Elementarbereich mitmachen. Von 13 bis 14 Uhr präsentieren sich die Bands des Fachbereichs Popularmusik. Es spielen das Gitarrenensemble Groove Project und die Band Big Beazz im Walburgis-Foyer.

Bereits nach ein bis zwei Jahren Unterricht auf einem Blasinstrument können die jungen Musiker in dem Bläserorchester Mini Winds mitspielen und bei gemeinsamen Auftritten dabei sein, wie es in der Presseinfo heißt. Der nächste Schritt ist dann das Bläservororchester, danach das Jugendblasorchester. Und auch die Vocalinos, der Chor der Jugendmusikschule, freut sich immer über neue Sängerinnen und Sänger. Die Orchester- und Ensembleangebote sind über die Unterrichtsgebühren mitfinanziert und kosten keine Extragebühren. "Und gemeinsam mit anderen zu musizieren ist immer noch eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen", heißt es in der Presseerklärung.