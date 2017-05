Singen Oberzellerhau baut 38 Wohnungen

Dank einer Investition von neun Millionen Euro der Baugenossenschaft Oberzellerhau können im Herbst 38 neue Mietwohnungen in der Grenzstraße bezogen werden.

Die Baugenossenschaft Oberzellerhau (BGO) schafft neuen Wohnraum, und das nicht zu knapp. Beim Richtfest in der Grenzstraße, wo insgesamt 38 Wohnungen in vier Gebäuden entstehen, sagte der geschäftsführende Vorstand der BGO, Thomas Feneberg, die Baugenossenschaft werde weiter bauen, denn die Wohnungen könnten zigfach vermietet werden.

In der Grenzstraße 5, 7, 9 und 11 entstehen pro Gebäude je neun oder zehn Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 50 und 139 Quadratmetern für alle Altersgruppen. Der Bezug soll im September/Oktober beginnen. "Nächste Woche Donnerstag beginnen wir mit der finalen Vergabe, denn es gibt viel mehr Bewerbungen auf die Mietwohnungen", so Feneberg. Er dankte den beteiligten Handwerkern für die gute und reibungslose Arbeit, dem Architekten Klaus Marzodko aus Radolfzell, den Bauleitern Konstantin und Petra Wintter vom Singener Architekturbüro Wintter sowie der Stadt Singen.

Den Richtspruch übernahm Bernhard Keppler von der Firma Böhler & Brutscher aus Radolfzell. "Solch ein Richtfest ist für mich eine wichtige Sache", sagte Feneberg. "Auch für mich ist heute ein schöner Tag und dieses Bauprojekt tut der Stadt gut", sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Die BGO sei seit Jahren ein verlässlicher Partner, wenn es um die Schaffung von Wohnraum geht. "Danke für den Mut, dass Sie hier investieren. Weiter so! Wir können Wohnraum gebrauchen", so Häusler. Allein neun Millionen Euro steckt die BGO in diese 38 Wohnungen, die an der Stelle entstehen, wo früher der Regiebetrieb, also der Handwerkerservice der BGO, war. Dieser ist seit einiger Zeit an der Karl-Schneider-Straße nahe des Kreisverkehrs bei der Ringtankstelle. Thomas Feneberg sprach schon ein weiteres Projekt in der Max-Porzig-Straße an, wo 28 Wohnungen entstehen. Aktuell hat die BGO, die 1910 gegründet wurde, über 1330 eigene Wohnungen und weit über 2000 Mitglieder.

Informationen zur Genossenschaft: www.bgo-singen.de