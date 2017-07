Singen Oberbürgermeister Bernd Häusler in Farben

Das Projekt Arte Romeias in Singen ist vielversprechend. Empfehlung für die Terminplanung: Am Donnerstag, 20. Juli, findet um 18 Uhr die Vernissage statt.

Kunst eröffnet Perspektiven – und es sieht ganz danach aus als würde dieser Anspruch beim Projekt Arte Romeias erfüllt. Der SÜDKURIER hatte Gelegenheit zu einem ersten Blick in die Wohnungen in der Romeias-Straße, die die Baugenossenschaft Hegau Künstlern für die Gestaltung eines Kunstfestivals vom Donnerstag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, zur Verfügung stellt. Beim dabei entdeckten Porträt der Künstlerin Carola Stanforth ist unschwer Oberbürgermeister Bernd Häusler zu erkennen, obwohl ihn die Buntheit extrem verfremdet. Warum ist das so? Was sorgt trotz der Überzeichnungen für das Erkennen? Und was kann bei einer übergeordneten Sichtweise die Kunst generell zum Erkenntnisgewinn beitragen? Allein diese Fragen verdeutlichen den Wert der Kunst und die möglichen Impulse des Projekts. Die Vernissage für das Kunstfestival findet am Donnerstag, 20. Juli, um 18 Uhr statt (Besichtigung danach bis 23 Uhr), die weiteren Ausstellungszeiten sind am Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr (der Eintritt ist frei). tol / Bild: Nicolai Eckert