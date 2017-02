Singen Nur wenige Ausrutscher am Singener Hohgarten

Fünf Jugendliche landeten nach einem kräftigen Rausch im Krankenhaus. Die Poppele sind zufrieden mit ihrem Sicherheitskonzept.

Da ist die Singener Stadtreinigung einfach schnell: Am Morgen nach dem längsten und wichtigsten Narrentag war der Rathausplatz schon wieder sauber. Noch in der Nacht hatten sich Besucher über zerbrochene kleine Schnapsflaschen beklagt. Doch der Poppele-Zunftmeister Stefan Glunk war am Tag danach der Meinung, dass das Glasverbot am Hohgarten sich gut bewährt habe.

Das sieht auch die Polizei in ihrer Bilanz so. Überhaupt sei das Sicherheitskonzept von städtischer Kriminalprävention und Polizei weitgehend aufgegangen. "Überwiegend friedlich ist aus polizeilicher Sicht der 'Schmotzige Dunschtig' im Polizeirevier Singen verlaufen", hieß es in der Presseerklärung. Die zahlreichen von den Polizeikräften begleiteten oder überwachten Veranstaltungen auf den Straßen und in den Hallen in Singen und Umland seien weitgehend ohne Probleme verlaufen. Schwerpunkt der Polizeipräsenz war der Hohgarten. Der Dauereinsatz führte dazu, dass mehrere sich anbahnende Streitigkeiten schon sehr früh verhindert werden konnten. Wie die Polizei mitteilt, war auffallend, dass überwiegend unkostümierte und unter Alkoholeinwirkung stehende Jugendliche und junge Erwachsene sich gegenüber der Polizei respektlos und aggressiv zeigten. Auch Stefan Glunk hatte solche Gruppen bemerkt und sein Missfallen geäußert. Zur Fasnacht gehören für ihn schöne Kostüme.

Gemeinsam mit der Kommunalen Kriminalprävention und der Mobilen Jugendhilfe wurden Jugendschutzstreifen durchgeführt. Mehrere Jugendliche und ein Kind wurden mit alkoholischen Getränken erwischt. Die Eltern der Betroffenen wurden informiert, die alkoholischen Getränke entsorgt.

Ein 18-Jähriger musste am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in Gewahrsam genommen werden, da er sich nach einer vorausgegangenen Streitigkeit bei einer Personenkontrolle auf dem Ekkehardplatz aggressiv verhielt.

Nachdem der Heranwachsende einem Platzverweis nicht nachkam, gegen die Beamten pöbelte und diese beleidigte, musste der mit rund 1,8 Promille Alkoholisierte die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwartet eine Anzeige.

Fünf Jugendliche – vier Mädchen und ein Junge – landeten mit Alkoholvergiftungen im Singener Krankenhaus. "Damit hatten wir nach früheren Erfahrungen gerechnet", erklärt der Chefarzt der Kinderklinik, Professor Andreas Trotter. Lebensbedrohlich sei der Zustand der Jugendlichen nie gewesen. Oberarzt Rüdiger Trechow, der Patienten betreute, lobt die gute Betreuung durch Sanitäter am Rathausplatz. So hätten die Jugendlichen sehr schnell Hilfe bekommen. "Die Mädchen wären nicht völlig wehrlos gewesen", sagt Trechow. Durch die Infusionen im Krankenhaus sei das Gleichgewicht schnell wieder hergestellt gewesen. Auch Drogen (mindestens in einem Fall Kanabis) seien im Spiel gewesen. Am Tag danach schämten sich die meisten Jugendlichen nach so einem Ausrutscher, sagt Trechow. Hier setzt auch die Fachstelle Sucht an.

Der lehrreiche Kater

Einen richtigen Kater würde der Oberarzt der Singener Kinderklinik, Rüdiger Trechow, den Jugendlichen eigentlich wünschen. "Das bleibt länger im Gedächtnis hängen", ist er überzeugt. Die Infusionen, die den Bluthaushalt nach einer Alkoholvergiftung wieder ins Gleichgewicht bringen, verhindern aber auch die Übelkeit und den Kopfschmerz. (gtr)