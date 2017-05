Engen Notversorgung mit Trinkwasser gesichert

Die Stadtwerke Engen optimieren die Wasserversorgung. Eine Verbindungsleitung nach Singen wurde jetzt eingeweiht.

Die Wasserversorgung und die Hochbehälter für die Trinkwasserversorgung haben in Engen einen hohen Stellenwert. Sie unterliegen der Aufsicht der Stadtwerke Engen. Die allgemeine Vorsorge gilt der Trinkwasser-Gewinnung und ihrer Sicherung. Aus diesem Grund haben die Stadtwerke Engen im Gewann Brächle bei Welschingen für eine eventuell anfallende Notversorgung eine Verbindungs-Wasserleitung nach Schlatt unter Krähen zur Singener Wasserversorgung gebaut. Ziel des Projekts ist die dauerhafte Verbesserung der Versorgungssicherheit in Engen.

Gestern wurde die Verbindungsleitung nun offiziell eingeweiht. Mit einem kräftigen symbolischen Schluck aus dem Reservoir der Singener Wasserversorgung überzeugten sich die Verantwortlichen über das einwandfreie Funktionieren der Leitung und vom guten Geschmack des Wassers.

Peter Sartena, Geschäftsführer der Stadtwerke Engen ließ in einem Rückblick die Stationen der Notversorgung Revue passieren: „Die Wasserversorgung Engens ist zu einem großen Teil von dem Wasser abhängig, dass dem Tiefbrunnen Brächle entnommen wird“ stellte er vor. Rund 75 Prozent des Engener Wasserbedarfs würden aus diesem Tiefbrunnen gefördert. Der restliche Teil des Trinkwassers stammt aus verschiedenen anderen Quellen. Der Tiefbrunnen Brächle wurde Ende der Sechzigerjahre gebaut und ist somit weit über 40 Jahre in Betrieb. Der Tiefbrunnen sei in einem guten Zustand, „aber mit zunehmendem Alter wird die Notwendigkeit einer Sanierung und damit auch eines zeitweisen Ausfalls dieses Wasservorkommen wahrscheinlicher“, begründete Peter Sartena die Baumaßnahme. Auch andere Ursachen könnten dazu führen, dass Engen zeitweise auf den Tiefbrunnen Brächle verzichten müsste, erklärte er und verwies auf die Gefahrenquelle einer intensiven Nutzung der umliegenden Landwirtschaftsgrundstücke sowie die unmittelbar vorbeiführende Bahnlinie.

Bis zur jetzigen Lösung habe es einen sehr langen zeitlichen Vorlauf gegeben, erinnerte er. Erstmals wurde schon 1997 über eine Verbesserung der Versorgungssicherheit nachgedacht. Intensiv wurden dabei mögliche Verbesserungen geprüft. In Betracht gezogen wurden ein Anschluss an die Bodensee Wasserversorgung oder aber das Bohren eines neuen Tiefbrunnens. Schlussendlich stellte sich dann ein Anschluss an die Wasserversorgung der Stadt Singen als wirtschaftlichste und risikoärmste Variante heraus. Die jetzt fertiggestellte Verbindung wird ein Notverbund mit den Stadtwerken Singen sein.

Rund eine Million Euro hat das Projekt gekostet. Das wird auch für die Verbraucher Folgen haben: „Die Kosten werden sich sicherlich in unserem Wasserzins niederschlagen“, setzte der Geschäftsführer einen Wermutstropfen in die allgemeine Freude über das gelungene Werk. „Wir haben gut und gerne mit den Stadtwerken Engen zusammen gearbeitet“, bekundete Markus Schwarz von den Stadtwerken Singen und lobte die konfliktfreie Umsetzung der Notverbindung. Dank spendeten beide Geschäftsführer den beteiligten Firmen für ihren Einsatz und den Grundstückseigentümern für ihre Bereitschaft und Mitarbeit.

Die Rechtslage

Jeder Wasserversorgungsunternehmer ist laut Landratsamt Konstanz verpflichtet, einen Maßnahmeplan zu erstellen, der die örtlichen Gegebenheiten der Wasserversorgung berücksichtigt. Dieser Plan muss folgende Angaben enthalten: Wie in den Fällen, in denen die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist, die Umstellung auf eine andere Versorgung erfolgt, und welche Stellen bei festgestellten Abweichungen sofort zu informieren sind. Der Maßnahmeplan muss spätestens zur Inbetriebnahme einer neuen Trinkwasserversorgung vorliegen, ist zu aktualisieren und bedarf der Zustimmung des zuständigen Gesundheitsamtes des Landratsamtes Konstanz.