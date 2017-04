Singen Nicht sofort erkannt: Umzugshelfer findet Handgranaten bei Haushaltsauflösung  und nimmt sie mit

Ein Umzugshelfer hat bei einer Haushaltsauflösung in Singen zwei Handgranaten gefunden und zunächst an sich genommen – später übergab er sie der Polizei.

Ein 26-jähriger Angestellter fand bei einer Haushaltsauflösung am Freitagmorgen in einer Wohnung in Singen zwei Handgranaten. Da ihm offenbar zunächst nicht klar war, worum es sich bei den Gegenständen handelte, nahm er diese an sich.Gegen Abend schwante dem Mann offenbar, dass es sich um Übungshandgranaten handeln könnte und er verständigte die Polizei. Die beiden Granaten wurden durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst in Verwahrung genommen und werden beseitigt.