Singen Neustart für die Singener Hegaustraße: Nach dem Stadtfest beginnt der Umbau

Die Stadtplaner wollen Aufenthaltqualität der wichtigen Querachse verbessern und eine attraktivere Verbindung der Fußgängerzonen

Es ist nicht zuletzt dem zähen Ringen der Händler in der Hegaustraße zu verdanken, dass in Singens Quer-Achsen Bewegung kommt. Viele Jahre haben sie sich dafür stark gemacht, dass die Verbindungsstraßen zwischen den beiden Fußgängerzonen in der August-Ruf-Straße und der Scheffelstraße aufgewertet werden. Dass sich so ein Engagement lohnt, zeigt der Versuch einer Zwischenlösung: Mit Pflanzquartieren, einer kleinen Bühne im Kreuzungsbereich der August-Ruf-Straße und einer bestuhlten Freifläche vor einem Kaffeehaus sollte die Straße aufgewertet werden. Doch der leicht handgestrickte Charakter ist angesichts wachsender Konkurrenz nicht mehr zeitgemäß.

Jetzt wollen die Stadträte Nägel mit Köpfen machen. Nach einer langen Planungs- und Probephase haben sie jetzt der Umgestaltung im Teilbereich zwischen der Erzberger- und der August-Ruf-Straße zugestimmt. 580 000 Euro sind dafür im aktuellen Haushaltplan eingestellt.

Womit sich die Stadträte zunächst schwer taten, ist das Pflaster. Zu teuer fanden sie die Platten. Und auch die Farbwahl benötigte noch etwas Zeit. Spätestens seit klar ist, dass mit dem Cano ein großes Einkaufszentrum gegenüber vom Bahnhof entsteht, das Kundschaft aus anderen Teilen der Innenstadt absaugen könnte, findet auch die Gestaltung der übrigen Einkaufsstraßen erhöhte Beachtung. Doch in dem Punkt hatten die Anlieger der Hegaustraße schon immer eine lautere Stimme.

Wenn am Dienstag die Bagger anrücken, so ist das zwar noch nicht der Beginn der gesamten Neugestaltung; es handelt sich aber immerhin schon einmal um wichtige Vorarbeiten bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen in dem Teilstück. Die Stadtwerke werden in dieser Zeit drei marode Hausanschlüsse sanieren. Außerdem muss ein Teilstück der Wasserleitung ausgewechselt werden. Die Thüga will Teile ihrer Strom- und Gasleitungen auf der gesamten Straßenlänge erneuern. Fußgänger können laut Mitteilung der Stadt ungehindert passieren. Auch die Zufahrt zur Sparkassen-Tiefgarage bleibe davon unberührt.

Richtig beginnen wird die Umgestaltung nach dem Stadtfest und der Mountainbike-Weltmeisterschaft am 25. Juni. Die Straße wird dann zuerst entrümpelt. Die Platanen bleiben stehen und bei den Pflanzquartieren mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. Zur Mitte hin soll das hellgelbe, großformatige Pflaster eine Entwässerungsrinne erhalten. Anthrazitfarbene Quer- und Längsbänder dienen der Gestaltung. Stadtrat Markus Weber (Neue Linie) kritisiert, dass die Zufahrt zur Sparkassentiefgarage auch künftig von der Hegaustraße aus bedient wird. Und er hätte gerne auf die beiden Behindertenparkplätze verzichtet, was aber wegen eines Sanitätshauses und einer Apotheke nicht möglich ist. Für den Architekten Achim Achatz geht die gesamte Umgestaltung nicht weit genug. Er forderte die Stadtplanung und die Räte zu einer strukturellen Veränderung der gesamten Innenstadt auf.

Die Vorbereitungen

Alle Informationen zu Baustellen in Singen sind unter www.singen.de zu finden.

Die Hegaustraße ist von Dienstag, 9. Mai, bis einschließlich Sonntag, 14. Juni, zwischen der Erzberger- und der August-Ruf-Straße für den Verkehr voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, möchten die Stadtwerke und die Thüga ihre Leitungsnetze im Vorgriff auf den geplanten Ausbau der Hegaustraße verbessern und austauschen. Dieser beginnt unmittelbar nach dem Stadtfest am 26. Juni und soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. (gtr)