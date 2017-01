Singen Neujahrsessen der Singener SPD: Genossen erwarten ein spannendes Jahr

Die SPD will den Wohnungsbau in der Stadt weiter vorantreiben. Beim Neujahrsessen zeigt sich die Partei kämpferisch für neue Vorhaben

Singen – Rückschau, Ausblick und Austausch in lockerer Atmosphäre war das Motto beim diesjährigen Neujahrsessen der SPD-Fraktion. Fraktionsvorsitzende Regina Brütsch begrüßte die rund 30 Gäste im Restaurant La Pasta. Traditionell eingeladen waren auch die Schweizer Genossen aus Schaffhausen, zu denen die Fraktion gute Kontakte pflegt.

"Wir haben ein ereignisreiches Jahr hinter uns", ging Brütsch auf die Niederlage von Hans-Peter Storz bei der Landtagswahl ein. Die Flüchtlingsbewegung habe die politische Stimmung dominiert. Die Unzufriedenheit, die der Zuzug bei manchen Bürgern ausgelöst hatte, habe sich in den Wahlergebnissen niedergeschlagen. Umso mehr freute sich Brütsch über die erfolgreiche Arbeit der Helferkreise. "Dagegen stellten Bürger großes Engagement", so die Fraktionsvorsitzende.

In diesem Jahr will die SPD das Thema Wohnraum weiter vorantreiben. In den vergangenen zwei Jahren seien viele Wohnungen entstanden. Stolz zeigte sie auf die Bebauung des Herz-Jesu-Platzes. Diesen Trend möchte die Partei weiter fortsetzen. „Aber wir müssen aufpassen, dass die Wohnungen bezahlbar bleiben“, so Brütsch. Viele Segmente seien zu teuer. Im Zuge der Wohnraumschaffung sei die Verdichtung in der Bebauung notwendig. Wichtig sei jedoch, dass die Bewohner nicht darunter leiden. Auch der Klimaschutz dürfe beim Bau nicht außer Acht gelassen werden.

Das ECE-Center habe gezeigt, dass Bürgerbefragungen auch in Singen Erfolg haben können, wenn die Bürger wissen, worum es geht. Beim Thema Haushalt hofft Brütsch, dass viele Vorhaben untergebracht werden können. "Der Stadt geht es gut, wir jammern auf hohem Niveau", so die Fraktionsvorsitzende. Zum Punkt Gesundheit sieht sie in der Singener Klinik als Teil des Gesundheitsverbundes des Landkreises eine gute Struktur, die ausgebaut werden sollte. Der Kreistag müsse aber einsehen, dass Investitionen nicht über die Haushalte der Kommunen finanziert werden können.