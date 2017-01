Singen Neujahrsempfang in Elisabeth-Kirche: Kirche vor großen Aufgaben

Neujahrsempfang im Saal der Elisabeth-Kirche: Fünf Pfarreien rücken noch enger zusammen.

Gleichgültigkeit sei weder demokratieförderlich, noch menschenfreundlich, mahnte Daniel Nestlen in seiner Begrüßung beim Neujahrsempfang der Seelsorgeeinheit Singen am Samstag im Elisabeth-Saal als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates: Wachsamkeit sei gefordert und man solle immer versuchen, die Welt besser zu machen. Beim Rückblick sparte auch Pfarrer Jörg Lichtenberg als Leiter der Seelsorgeeinheit das Negative nicht aus: Überschwemmungen, Einbruch, Wasserschaden und ein Erdbeben waren die weniger schönen Ereignisse des letzten Jahres.



Der leitende Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Singen hatte aber auch viel Positives aus den vergangenen zwölf Monaten zu berichten. Es sei ein Jahr der Veränderungen gewesen, so der Pfarrer. Er erwähnte die erfolgreiche ökumenische Vesperkirche, den Bezug des Pfarrhauses durch Asylanten, den Festakt zum 130-jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie und die ökumenische Krankenhausseelsorge. Die italienische Gemeinde habe wieder Sitz in Singen, die russisch-orthodoxe Kirche feiere jetzt auch in der Michaelskapelle und die neue Orgel für St. Peter und Paul konnte in Auftrag gegeben werden.



Allerdings gab es finanziell einen herben Schlag: Weil die Seelsorgeeinheit nicht mehr als Gesamtkirchengemeinde gelte, gebe es weniger Geld. Rund 20 Prozent weniger Haushaltsmittel stünden zur Verfügung. Dies werde harte Haushaltsberatungen nach sich ziehen, fürchtet Pfarrer Lichtenberg. Für das gerade begonnene Jahr kündigte Pfarrer Lichtenberg viel Arbeit an. Ein wichtiger Punkt sei die Weiterentwicklung in der Zusammenarbeit der vielen Gremien und Teams mit dem Pfarrgemeinderat.

Ein Chorprojekt sei geplant "Gemeinsam Singen in Singen", da sei er gespannt, was daraus werde, so Lichtenberg. Sorgen mache ihm die Entwicklung der Familienpastorale. „Unter 60 ist da nicht mehr viel los“, stellte er fest. Deshalb müsse man überlegen, wie man junge Familien besser erreichen könne. Eine hauptamtliche Kraft sei von der Diözese Freiburg abgelehnt worden, aber immerhin werde das Thema Teil der diözesanen Leitlinien. Weiterhin laufe die Realisierung eines Hauses der Begegnung und es werde eine zentrale Anlaufstelle für die Kirchengemeinde geben. Hier sollen, erklärt Lichtenberg, als Dienststelle nicht nur die Sekretärinnen sondern auch die Pfarrer zusammengefasst werden. Künftig soll es zwei Kontaktstellen geben, Liebfrauen und St. Elisabeth. "Für das Lutherjahr wünsch’ ich mir, dass alle christlichen Kirchen, ja alle Christen, wieder Gemeinsamkeiten fänden. Das muss man mal wieder hinkriegen“, verkündete Dr. Lichtenberg. Umrahmt wurde der Abend vom Chor unter Leitung von Felicitas Altmann und der Musikgruppe Spes, geleitet von Helga Morschel. Stellvertretend für alle Helfer bedankte sich Lichtenberg bei Regina Link und Ilona Rues für die unermüdliche Arbeit.

Seelsorgeeinheit Singen

Die Seelsorgeeinheit besteht aus den fünf Pfarrgemeinden St. Peter und Paul, Herz Jesu, St. Josef, Liebfrauen und St. Elisabeth. Die Kooperationsvereinbarung wurde 2004 beschlossen und die Seelsorgeeinheit eingerichtet. Inzwischen wird sie von einem gemeinsamen Pfarrgemeinderat geleitet. Mit 16 000 Katholiken ist Singen eine der größeren Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese Freiburg. (sk)