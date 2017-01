Bohlingen Neujahrsempfang in Bohlingen: Beifall für die aktive Dorfgemeinschaft

Neujahrsempfang in Bohlingen: Beifall für die aktive Dorfgemeinschaft

Die engagierte Bevölkerung des Singener Ortsteils Bohlingen stand am Freitag im Fokus des Neujahrsempfangs.

Es war der Wunsch des früheren Gemeinderates, der künftige Singener Stadtteil Bohlingen möge auch nach der Eingemeindung 1975 ein Stück seiner Selbständigkeit bewahren können. Nach den Ausführungen beim gestrigen Neujahrsempfang des Ortsteils im Gemeindehaus, können die Bohlinger Bürger mit Stolz behaupten, dass sie sich diesen Wunsch erfüllt haben. Ortsvorsteher Stefan Dunaiski dankte in seinem Rückblick den Vereinen, Gruppen und Organisationen für deren großen ehrenamtlichen Einsatz. Der Kirchenchor umrahmte die Feierstunde mit Gesang.

„Das Jahr 2016 stand unter dem Zeichen von Bohlingen hilft, jubelt und erinnert“, sagte Stefan Dunaiski. Mit dem Begriff „Bohlingen hilft“ dankte er den Bürgern für die zahlreichen Aktionen, um Geld zu sammeln für die Familie Weiß in Friedingen, deren Mutter schwerst pflegebedürftig ist. „Dieser große Einsatz zeigt die wahre Größe der Menschen, Vereine und der ganzen Bohlinger Bevölkerung“, lobte der Ortsvorsteher unter dem großem Beifall der 150 Neujahrsgäste. Der Jubel des Jahres galt dem Bohlinger Extremsportler Slim Gamh-Drid, der im Sommer insgesamt 24 Stunden nonstop den Schienerberg hinauf und runter gefahren ist und damit einen Weltrekord auf einem Schotterweg aufgestellt hat. Der große Dank des Ortsvorstehers galt auch dem Vorsitzenden des Kulturforums Manfred Siegwarth und seinen Unterstützern für den urwüchsigen Heimatabend „Heimat herzt“ als historischer Auftakt der vergangenen Sichelhenke. Die Erschliessung im neuen Baugebiet Hinter Hof 3 am nordöstlichen Ortsrand nach Moos wird im Mittelpunkt der Baumaßnahmen im Jahre 2017 stehen.

Aktuell haben sich bei der Stadt Singen schon 300 Interessenten eingeschrieben, dem stehen verschiedene Grundstücke für insgesamt ca. 60 Wohnungen gegenüber. Die Vergabekriterien legt der Ortschaftsrat fest (siehe Infokasten „Bauen“).

Oberbürgermeister Bernd Häusler liegt eine gute Lösung bei der künftigen Pflege der Friedhöfe in den Stadtteilen am Herzen. Dafür werde nun eine Pflegekraft jeweils sieben Stunden in der Woche eingesetzt. Im Nachhinein zeigte sich der Oberbürgermeister froh darüber, dass der Gemeinderat dem Kauf des Gasthauses Sternen keine Zustimmung gab. „Die jetzige Lösung, dass drei Bohlinger Bürger das alte Gasthaus erworben haben und mit Herzblut neu gestalten werden, ist die richtige Entscheidung“, sagte Häusler.

Mit großem Interesse wurde der Vortrag des Kreisachäologen Jürgen Hald erwartet. Nach den umfangreichen Grabungen im Baugebiet Hinter Hof 3 mit erstaunlichen Funden stehe fest, dass Bohlingen viel älter als bisher angenommen sei. „Die Ortsgeschichte kann neu geschrieben werden, das Dorf dürfte anhand der gefundenen Siedlungsreste 1500-1600 Jahre alt sein und ist somit eines der ältesten Alemannendörfer im Umkreis“, sagte Jürgen Hald. Anschaulich ordnete er anhand der gefundenen Relikten die jeweiligen Zeitepochen auf der Gemarkung ein.

Bauen in Bohlingen

Vorrangig sollen Einheimische und junge Familien die Gelegenheit haben, im neuen Baugebiet bauen zu können Ein Punktesystem soll eine gerechte Bauplatzvergabe sichern. Für die Kanalsanierung in der Ledergasse mit neuem Asphalt und einem Gehweg investiert die Stadt Singen 350 000 Euro. An allen Ortseinfahrten werden künftig Tafeln mit Geschwindigkeits-Anzeigen montiert (Smileys), damit soll das Einhalten des Tempolimit erzielt werden. Kopfzerbrechen bereitet den Bohlingern die sechs- bis achtwöchige Sanierung der Aachbrücke mit teilweiser Vollsperrung ab Herbst wegen Schäden an der Lagerung zwischen Fundamenten und Brücke. (hir)