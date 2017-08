Rielasingen-Worblingen Neues Personen-Beförderungsangebot in Rielasingen-Worblingen

Seit Anfang August sind die sogenannten Bürgerbusse in Betrieb. Der Bürgerbus-Verein freut sich über die große Resonanz. Fast alle Passagiere sind von dem Konzept begeistert.

Mit Udo Heggemann am Steuer ist der Bürgerbus Anfang des Monats zu seiner Jungfernfahrt gestartet. Die Organisation klappt: Mit einem verlässlichen Fahrplan und festen Linien kreuzen die beiden behindertengerecht umgebauten Ducato-Niederflurkleinbusse abseits der ÖPNV-Linien von Montag bis Freitag durch alle drei Ortsteile.

65 Haltepunkte werden im Stundentakt angefahrenen, einige im Halbstundentakt. Damit liegen für viele Bewohner der Aachtal-Gemeinde die Haltestellen fast vor ihrer Haustür. Das ist eine der wesentlichen Merkmale des Bürgerbus-Konzepts: Zwar stehen die Kleinbusse für Fahrgäste jeden Alters zur Verfügung. Insbesondere aber sollen sie mit dafür sorgen, dass älteren Menschen, die vielleicht auch nicht mehr so gut zu Fuß sind, die Eigenständigkeit länger ermöglicht und der Alltag erleichtert wird.

Heggemann ist Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins (BBV) und Hauptorganisator des vom Seniorenrat initiierten, zum Großteil von der Gemeinde Rielasingen-Worblingen finanzierten und von bürgerschaftlichem Engagement getragenen neuen Personenbeförderungsangebots. Er kennt das Projekt von seiner ersten Minute an. Nun freut er sich, dass die Bürgerbusse auf positive Resonanz stoßen. Natürlich müsse das neue Beförderungsangebot erst einmal allgemein bekannt werden. Immerhin liege aber bereits jetzt die Auslastung bei fast 30 Fahrgästen täglich – und diese zeigten sich durchwegs sehr angetan, so der BBV-Chef.

Die gleiche positive Erfahrung haben bisher auch all die anderen Fahrer der beiden Bürgerbusse gemacht . Von den Fahrgästen höre man nur Zustimmung und Lob. Nicht nur die älteren seien begeistert, berichtet Arwed Meier. Sein Bus war gerade fast voll: Ein junges Elternpaar mit Kind im Kinderwagen war zugestiegen, dazu gab es zwei weitere weibliche und zwei männliche Passagiere. Eine von ihnen war Ursula Nahrgang-Reller. Sie hat miterlebt, wie der Fahrer den Kinderwagen und kurz vorher einen Rollator gesichert hat. Hier werde geholfen, hier werde man nicht allein gelassen, sagt sie. Die Fahrer nehmen ihre Aufgabe übrigens ehrenamtlich und unentgeltlich wahr. Rund 35 Fahrer gibt es aktuell, über weitere wären die Organisatoren froh.

Fahrgast Eduard Nuding wollte eine Besorgung in der Rielasinger Ortsmitte tätigen. Etwas Zeit müsse man schon mitbringen, wenn man den Bürgerbus nehme, stellte er fest. Schließlich komme der nächste für die Weiterfahrt erst wieder eine Stunde später. Für einige Haltestellen trifft diese Aussage so allerdings nicht zu. Der Edeka-Markt Münchow, wo vom Rielasinger Bus in den Worblingen-Arlener Bus umgestiegen werden kann, wird halbstündlich angefahren. Ebenso der Aldi-Markt. Und wer in den SBG-Bus steigen will, um weiter nach Singen zu fahren, hat viermal die Möglichkeit dazu: In Rielasingen Mitte, vor der katholischen Kirche Worblingen, vor dem Kulturzentrum Gems in Arlen und bei der Flüchtlingsunterkunft Rosenegg.

