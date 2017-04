Singen Neuer Singener Wertstoffhof ist jetzt eröffnet

Die Stadt investierte fast drei Millionen Euro. Der Einwurf des Mülls ist nun erheblich einfacher als früher. Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes wurden deutlich ausgeweitet.

Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Wertstoffhofes beginnt für die Singener Bevölkerung eine neue Ära der Abfallentsorgung. Dafür hat die Stadt 2,9 Millionen Euro in die Hand genommen, wie Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Eröffnung sagte.

Die Bürger können jetzt auf dem neuen Wertstoffhof bei deutlich längeren Öffnungszeiten ihren wiederverwertbaren Müll loswerden. Die Mitarbeiter Hakan Tonguc, Roland Seidel und Pascal Casagrande hatten am Tag der Einweihung schon ein paar Tage Erfahrung im Arbeitsablauf und sind zufrieden. Durch die Möglichkeit des Einwurfs von oben in die tiefer liegenden Container ist es nicht nur für die Bürger komfortabler, auch für die Mitarbeiter ist das Wechseln der Container einfacher als im alten Wertstoffhof.

Für die Planung hatte man im Vorfeld andere Anlagen, etwa in Holland angeschaut. "Im Juli 2015 haben wir beschlossen, den Wertstoffhof neu zu bauen", sagte OB Häusler. Mit den Ausgaben in Höhe von 2,9 Millionen Euro liege man nun nur um rund 40 000 Euro höher als im Haushaltsansatz. Häusler dankte den beteiligten Baufirmen, allen voran dem Planungsbüro Norbert Baur aus Hausen an der Aach. "Wir wollten die Müllentsorgung attraktiver machen ganz nach dem Motto 'Singen soll attraktiver werden'", sagte Ingenieur Norbert Baur. Er überreichte den Wertstoffhof-Mitarbeitern einen Geschenkkorb und eine Karikatur der Poppele-Narrenfiguren Fidele und Nazi – denn die sind auch begeistert vom neuen Wertstoffhof. Die Gäste konnten sich anhand von Fotos einen Überblick über die einzelnen Bauphasen machen.

In seine Rede ließ Häusler auch Geschichtliches zum Thema "Mülleinsammlung" einfließen. Schon im Jahre 1977 habe es eine so genannte "Delegationsvereinbarung" über das Einsammeln von Restmüll mit dem Landkreis gegeben. 1992 sei die Müllabfuhr neu organisiert worden, ab 1993 gab es dann die Trennung von Rest- und Biomüll und die Einführung des Gelben Sackes. Sperrmüll war damals vom Hol- auf das Bringsystem umgestellt worden und kostete damals Gebühren. Die Abschaffung der Gebühren für den Sperrmüll sei auch ein Thema des OB-Wahlkampfs 1993/94 gewesen, erinnerte Häusler. Heute kann man Sperrmüll zum Wertstoff bringen, aber nach wie vor freitags nach Anmeldung zu Hause abholen lassen.

Der alte Wertstoffhof war 1993 eröffnet worden. Im Jahre 2003 wurde er vergrößert. "Schon damals haben wir über die Möglichkeit diskutiert, Container tiefer zu legen", so Häusler. "Hier haben wir nun eine deutlich bessere Ergonomie". Die Nutzerzahlen des Wertstoffhofes haben sich seit dem Jahr 2008 übrigens fast verdoppelt. Die Mengen an Sperrmüll stiegen um 63 Prozent und an Holz um 119 Prozent.

Das wird angenommen

Die neuen erweiterten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes im Gaisenrain 12 sind dienstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs und donnerstags von 12 bis 18 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Angenommen werden haushaltsübliche Mengen Elektroschrott, Altglas, Kork, Metall-Schrott, Speiseöle, Verpackungen, Sperrmüll, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Druckerpatronen und Haushaltsbatterien. Der Ausweis wird bei der Einfahrt kontrolliert.

Nicht angenommen werden Problemstoffe wie ungehärtete flüssige Farben, Lacke, Rest- und Biomüll, Holz (das nicht von Möbeln stammt), Gegenstände aus Renovierungen wie Fliesen, WC-Schüsseln, Waschbecken oder Laminatboden, Parkett, Türen, Fenster, Bauschutt, Reifen oder Autoteile sowie Batterien aus Elektrofahrrädern.

Am Sonntag, 7. Mai, findet beim Wertstoffhof im Rahmen der Leistungsschau und des verkaufsoffenen Sonntags von 13 bis 18 Uhr ein Tag der Offenen Tür statt, mit Bewirtung und Gewinnspiel.

