Singen Neuer Rummel um Herz-Jesu-Platz in Singen

Grundwasser lässt Tiefgaragenpläne absaufen und der Gemeinderat fordert mehr Informationen. Zudem wollen Polizei und Regierungspräsidium Zufahrt zur Tiefgarage neugestaltet haben.

Reichlich Gesprächsbedarf besteht anlässlich der geplanten Umgestaltung des Herz-Jesu-Platzes in Singen. Zwar gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein grundsätzliches Ja zu den Planungen, doch Kostenunwägbarkeiten im Bezug auf die geplante Tiefgarage sorgen für Missstimmung. Kurzerhand abgesetzt wurde deshalb die Beschlussfassung zum Tiefgaragenbau. Zunächst müsse geklärt werden, wie sich die Grundwassersituation auf das Bauvorhaben auswirke. Untersuchungen des Radolfzeller Büros Hydro-Data haben ergeben, dass beim zweigeschossigem Ausbau der Tiefgarage ein dauerhaftes Wassermanagement geplant werden müsse, um den Grundwasserspiegel unter Kontrolle zu behalten. "Nur durch eine eingeschossige Bauweise kann auf eine Wasserhaltung verzichtet werden", erläutert Hydro-Data-Geophysiker Werner Michel in einer Stellungnahme für die Stadtwerke, die die Tiefgarage betreiben sollen. Nun werde kalkuliert und abgestimmt, ob das Projekt wie geplant umgesetzt werden kann, oder neue Finanzierungsmodelle gesucht werden müssen.

Aber auch oberirdisch gebe es nach Einwendungen von Polizei- und Regierungspräsidium Korrekturbedarf zum Thema Verkehrssicherheit, wurde in der jüngsten Bauausschusssitzung bekannt. Der geplanten Tiefgaragenzufahrt über die Ekkehardstraße wollen die Freiburger Verkehrsexperten nicht zustimmen. Eine alternative Zufahrt über die Alpenstraße kommt für die städtischen Planer nicht infrage. Als Kompromiss soll nun ein Mittelstreifen mit Querungshilfe eingerichtet werden. Die Kostenübernahme durch die Stadt soll in einer Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium geklärt werden.

"Mit Hilfe einer solchen baulichen Anlage wird zudem die Verbindung zwischen dem neugestalteten Storchenbrunnenplatz und dem Herz-Jesu-Platz mit öffentlicher Tiefgarage und Marktnutzung gestärkt und der Fußgängerverkehr in der Innenstadt weiter gefördert", sieht Stadtplaner Adam Rosol Vorteile in der Anregung. Der Mittelstreifen erhöhe zudem die Verkehrssicherheit.

Einen öffentlichen Parkplatz werde der Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle kosten.

Auch rund um den Herz-Jesu-Platz passiere im Zuge des Sanierungsgebiets östliche Innenstadt allerhand. Für Modernisierungszuschüsse und Vergütungen seien von den ursprünglich eingeplanten 2,2 Mio. Euro zwar erst 266 000 Euro abgerufen, aber bereits 1,7 Mio. Euro beauftragt. Mit der Umsetzung der dazugehörigen Maßnahmen rechnet die Verwaltung noch in diesem Jahr.

Um ein künftiges Begegnungs- und Integrationszentrum an der Hegaustraße zu realisieren, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Sanierungsgebiet um das Grundstück der ehemaligen Zollgebäude erweitert. Im Rahmen des Investitionspakts soziale Integration soll ein Ort des Austausches für alle Bevölkerungsgruppen entstehen. "Durch die Erweiterung des Sanierungsgebietes um die zwei Grundstücke, besteht die Möglichkeit, Fördermittel zu erhalten", erläuterte OB Häusler in der Gemeinderatssitzung. So könne der Umbau des Hauses, das durch einen Aufzug barrierefrei werden soll, besser finanziert werden.

Das Verfahren