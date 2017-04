Johannes Daun ist seit 3. April neuer Direktor des Amtsgerichts Singen. Zuvor war er Vorsitzender der ersten Zivilkammer des Waldshuter Landgerichts. Im Interview spricht er über seine neue Aufgabe, über Verantwortung und über Recht und Gerechtigkeit.

Herr Daun, Sie kommen ursprünglich aus dem Bergischen Land. Was hat Sie in den Süden verschlagen?

Das war während des Studiums. Ich habe erst in Trier und dann in Freiburg studiert. Dass ich Richter werden wollte, wusste ich schon damals. Nach der Referendarzeit in Freiburg habe ich dann erst bei der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht und danach beim Landgericht in Waldshut-Tiengen gearbeitet.

Demnach stand Ihr späterer Beruf für Sie schon relativ früh fest. Warum waren Sie sich so sicher?

Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, als ich einen Schulfreund meines Vaters in einer Verhandlung vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf erlebte. Er war dort Vorsitzender Richter. Sein Auftreten und die Souveränität, mit der er mit dem Stoff umging, imponierten mir sehr und mir war klar: Das möchte ich auch machen. Außerdem ist mir die Anwaltsperspektive nie wirklich vertraut geworden.

Inwiefern?

Mir ist die richterliche Unabhängigkeit wichtig. Das Bestreben, objektiv zu sein. Beide Seiten zu betrachten und erst anschließend zu urteilen. Ein Anwalt muss die Perspektive seines Mandanten einnehmen. Diese Einseitigkeit fand ich schon immer schwierig, zumal ein Anwalt auch dafür sorgen muss, seinen Mandanten nicht zu verlieren. Er ist in gewisser Weise also von ihm abhängig. Als Richter bin ich das nicht. Das ist mir lieber. Das hat etwas mit äußerer und innerer Freiheit zu tun.

Dieses Streben nach Objektivität, der Versuch, der Draufsicht auf die Dinge – wird das zum Lebensprinzip?

Lebensprinzip ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber die Lust am Argumentieren und das Bestreben, Konflikte auf diese sachliche Art und Weise zu lösen, indem man sich auch für die Gegenseite interessiert und dann beide Positionen gegeneinander abwägt, die macht man sich schon zu eigen.

Auch im Privatleben?

Ja. Bei mir kommt hinzu, dass meine Frau ebenfalls Richterin ist – sie ist Direktorin des Amtsgerichts St. Blasien. In dieser speziellen Konstellation kommt das natürlich noch mehr zum Tragen.

Beziehungen, in denen die Partner die gleichen Berufe haben, können von Vorteil sein, weil man sich in manchen Dingen vielleicht besser versteht. Der Nachteil ist, dass die Arbeit nur schwer vom Privatleben zu trennen ist. Schaffen Sie es, berufliche Themen auch mal auszuschalten?

Es ist schwieriger, das stimmt. Oft will ich sie aber auch gar nicht ausschalten. Ich spreche mit meiner Frau gerne über die Arbeit. Auch, weil ich mich immer über eine zweite Einschätzung oder Meinung freue. Der Austausch mit anderen tut mir gut. Das habe ich auch in meiner Zeit am Landgericht gemerkt. Dort wird immer noch ein Teil der Urteile von einem Kollegialgericht, also von mehreren Richtern, gefällt.

Die Verantwortung eines Richters ist hoch. Macht es ein solcher Austausch leichter, damit umzugehen?

Es hilft natürlich. Und es gibt immer wieder Entscheidungen, bei denen es gut ist, sie nicht alleine treffen zu müssen. Und ja, die Verantwortung ist hoch. Es geht darum, nicht nur einen abstrakten Fall, sondern auch die Menschen dahinter zu sehen. Und auch wenn es für einen selbst als Richter Tagesgeschäft ist: Man darf nie vergessen, dass ein Termin bei Gericht für die meisten Leute ein einschneidendes Erlebnis ist. Dabei müssen sie nicht mal direkt von einem Urteil betroffen sein. Auch für Zeugen ist die Situation oft belastend. Für viele Menschen ist ein Termin bei Gericht ein einmaliges Erlebnis, das sie nicht wieder vergessen werden. Die Atmosphäre und somit auch der Richter tragen also dazu bei, das Vertrauen eines Menschen in die Justiz zu stärken oder zu schwächen. Von gesprochenen Urteilen mal ganz abgesehen. Diese beeinflussen das Leben der Betroffenen oft entscheidend, egal ob im Zivil- oder Strafprozess.

Ist diese Verantwortung manchmal belastend?

Ja. Wobei es eher die Menschen mit ihrer je eigenen Geschichte hinter den Fällen sind, die einen teilweise bewegen. Das ist aber auch eine Persönlichkeitsfrage, denke ich. Es gibt Kollegen, denen das nahe geht und die das umtreibt. Anderen fällt es leichter, die Dinge gar nicht an sich heranzulassen.

Zu welcher Gruppe gehören Sie?

Eher zur ersten. Ich habe keine so dicke Haut. Deswegen wollte ich auch nie so richtig in den Bereich der großen Strafkammern. Wenn es beispielsweise um Kapitalverbrechen geht, so können sich dort vor dem Blick des Richters tiefe menschliche Abgründe auftun.

Läuft ein Richter deshalb Gefahr, das Vertrauen in die Menschen zu verlieren? Mehr als andere vielleicht?

Ich meine, nein. Zwar ist es auch hier sicherlich wieder Typsache. Mir geht es aber nicht so, dass ich die Fähigkeit verlernt hätte, den Menschen Glauben zu schenken. Auch vor Gericht. Ich gehe auch dort unbefangen an die Dinge heran und setze erst mal voraus, dass mir jemand die Wahrheit sagt. Vor allem in Zivilprozessen. Auch wenn sich am Ende manchmal das Gegenteil herausstellt.

Ist es immer so schwarz oder weiß? Oder anders gefragt: Sind Recht und Gerechtigkeit immer das Gleiche?

Nein. Idealerweise ist es natürlich so, dass das Gesetz den Rahmen für eine gerechte Entscheidung bietet. Dass also die richtige Anwendung des Rechts zu materieller Gerechtigkeit führt. Das zu erreichen, sollte Ziel eines jeden Richters sein. Wie gut das im Einzelfall gelingt, hängt natürlich auch vom Gerechtigkeitsempfinden der Beteiligten ab.

Mussten Sie selbst schon mal ein Urteil sprechen, das Sie nicht gerecht fanden, obwohl es rechtlich korrekt war?

Nein. Ich kann guten Gewissens sagen, noch nie ein Urteil gesprochen zu haben, das ich in diesem Moment oder auch im Nachhinein als falsch oder ungerecht empfunden hätte.

Sie engagieren sich auch im sozialen Bereich, übernehmen Aufgaben in Ihrer Kirchengemeinde, sind Mitglied bei Rotary. Wann finden Sie dafür überhaupt noch Zeit? Schließlich pendeln Sie auch noch jeden Tag von Waldshut nach Singen.

In der Tat ist mein Terminkalender derzeit recht voll. Das soziale Engagement ist mir allerdings sehr wichtig. Hier beim Amtsgericht in Singen werde ich von allen Seiten nach Kräften unterstützt. Ich bin von allen Angehörigen des Gerichts überaus freundlich aufgenommen worden. Das gute Arbeitsklima und den ausgeprägten Teamgeist spürt man sofort. Ich möchte sagen, besser hätte mein Start hier nicht sein können.