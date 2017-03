Singen Neue Werke bei der didacta: Berufsschullehrer werden zu Bauchautoren

Singener und Stockacher Berufsschullehrer vermissten Lerhbücher für ihre noch junge Schulform. Also schrieben sie die fehlenden eben einfach selbst. Jetzt stellen sie ihre Werke bei der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart vor.

Lehrer der Robert-Gerwig-Schule Singen (RGS) und des Berufsschulzentrums Stockach (BSZ) haben gemeinsam mit dem Cornelsen-Verlag und weiteren Autoren von Universitäten und anderen kaufmännischen Schulen eine neue Lehrwerksreihe für die Oberstufe des Wirtschaftsgymnasiums (WG) und des internationalen Wirtschaftsgymnasiums (WGI) geschrieben. Auf der internationalen Bildungsmesse didacta in Stuttgart konnten die Autoren die Vorabdrucke zum ersten Mal in den Händen halten und der Öffentlichkeit vorstellen.

Beteiligt an der neuen Reihe sind unter anderem die Studienräte Katharina Mutter, Kerstin Gräser, Franziska Mayer und Jens Bodamer von der Robert-Gerwig-Schule Singen sowie die Studienrätin Tanja Heinzelmann vom Berufsschulzentrum Stockach. An der Robert-Gerwig-Schule wurde das internationale Wirtschaftsgymnasium im Jahr 2012 eingerichtet, ein Jahr nach dem landesweiten Start dieser Schulform. Studienrat Jens Bodamer war vor fünf Jahren einer der ersten Lehrer, die die neuen Klassen unterrichteten. "Jens Bodamer hatte auch schon wegen anderer Themen Kontakt zum Cornelsen-Verlag", sagt Studienrätin Katharina Mutter. Da es zu Beginn kein Lehrmaterial für den neuen Zweig am WG gab, kamen die Lehrer auf die Idee, selbst ein Buch zu schreiben, und das alles nebenbei in der Freizeit oder in den Ferien. "Wenn man in den Klassen selbst unterrichtet, hat man natürlich den besten Einblick", sagt Katharina Mutter. Sie sieht es zudem auch als echte Chance.

Nachdem das WG International vor knapp fünf Jahren an den kaufmännischen Schulen für international interessierte Schüler eingeführt worden war, standen die Lehrpersonen damals vor der Herausforderung, den geforderten bilingualen Fachunterricht ohne Lehrwerksunterstützung zu meistern. Daher war es den Autoren eine Herzensangelegenheit, ein modernes und passgenaues Lehrwerk zu schaffen. Während der einjährigen Erstellungsphase der zuletzt verfassten Jahrgangsstufenbände konnten die Lehrkräfte ihre ganze Erfahrung und Kreativität in den Aufbau der Lehrwerke in Zusammenarbeit mit dem Verlag einfließen lassen. "Dabei war allen Beteiligten besonders wichtig, sich gestalterisch und didaktisch von den bereits existierenden Lehrwerken abzuheben" und so den Schülern auch häufig als trocken empfundenen Stoff anschaulich näherzubringen, unterstreicht Franziska Mayer, ebenfalls Studienrätin an der RGS Singen. Die neuen Lehrwerke sollen sowohl die Lehrer als auch die Schüler bei der Vorbereitung aufs Abitur unterstützen. Hierfür werden ihnen sehr viele Zusatzmaterialien und alte Abituraufgaben an die Hand gegeben.

Speziell in den englischsprachigen Bänden hilft eine klare und mit Vokabelangaben unterstützende Sprache den ohnehin schweren Spagat zwischen Fachwissen und Fremdsprache zu meistern. Deswegen wurde bei der Auswahl der Autoren für diese Lehrwerksreihe darauf geachtet, dass diese sowohl über die VWL-BWL-Qualifikationen als auch das dafür notwendige englische Expertenwissen verfügen. Die Mehrheit des Autorenteams arbeitet an den kaufmännischen Schulen im Landkreis Konstanz. Dies zeigt, mit welcher hohen Expertise und Leidenschaft an den beruflichen Gymnasien vor Ort unterrichtet wird.

Die Bücher und die Schulen