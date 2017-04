Singen Neue Technik für die Singener Urologie

Der Gesundheitsverbund Kreis Konstanz investiertkräftig in den Standort Singen. Neues Röntgengerät ist bereitserfolgreich im Einsatz

Singen – Es läuft gut für die Urologie im Singener Klinikum: Der Gesundheitsverbund investierte 580 000 Euro in die Sanierung der Station. Hinzu kommen 274 000 Euro für die Anschaffung eines neuen Röntgengeräts. "Das ist gut angelegtes Geld", sagt Landrat Frank Hämmerle, "denn Patient und Personal profitieren von der Maßnahme gleichermaßen". Bereits Ende September 2016 haben die Bauarbeiten begonnen – und das bei laufendem Betrieb. Nach über sechs Monaten Umbauen, Sanieren und Modernisieren, stellte die Klinikleitung die neuen Räume in dieser Woche offiziell vor.

Die Innenräume wurden aber nicht nur neu gestaltet, sondern ein komplett neues Raumkonzept entwickelt und umgesetzt. Der Wartebereich befindet sich jetzt außerhalb des Traktes. "Das schafft neben der gewünschten Optimierung der Arbeitsabläufe auch die nötige Diskretion und bessere Hygienebedingungen", erläutert Niko Zantl, Chefarzt der Urologie. Durch die neue räumliche Anordnung liegen die beiden Eingriffsräume direkt nebeneinander, dort sollen auch kleinere Operationen durchgeführt werden. Aus dem Vorbereitungsraum lassen sich diese optimal vom Anästhesisten überwachen. Auch der Aufwachraum befindet sich direkt nebenan, dieser war vor den Umbauten noch im Zentral-OP. Die neue Raumstruktur verkürzt die Wege deutlich. Das biete dem Patienten zum einen mehr Komfort und Sicherheit, zum anderen verbessere dies die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter vor Ort.

Doch das eigentliche Herzstück befindet sich in einem der beiden Eingriffsräume. Der Chefarzt freut sich sichtlich, während er das neue Röntgengerät vorstellt und die medizischen Möglichkeiten erläutert. "Damit zu arbeiten, macht richtig Spaß", sagt Niko Zantl. Doch weitaus entscheidender als der Spaßfaktor ist der technische Fortschritt, den das neue Gerät mit sich bringt. Die höhere Auflösung der neuen Monitore verbessere die Diagnostik, Eingriffe könnten noch präziser durchgeführt werden – und das bei gleichzeitig geringerer Strahlenbelastung. Das biete entscheidend mehr Sicherheit für den Arzt und den Patienten. Außerdem schaffe das neue Röntgengerät die Möglichkeit gleichzeiter Diagnosik und Behandlung. "Diese Methode wird schon bei etwa einem Drittel der Patienten angewandt", betont Zantl. In Kombination mit einer hochauflösenden, mikroendoskopischen Kamera seien Eingriffe möglich, die dank dieser Technik sogar bei Kleinkindern und Neugeborenen durchgeführt werden könnten.

Und noch eine Neuerung können die Verantwortlichen präsentieren: Ende März erhielt das Krankenhaus ein neues Gerät für die Extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie (ESWL). Was für den Nichtmediziner kompliziert klingt, ist eine bewährte Methode zur Behandlung von Harnsteinen. Mittels gebündelter Schallwellen können diese berührungsfrei und ohne Narkose zertrümmert und spontan über die Harnwege ausgeschieden werden. Die hochtechnisierte Zusammensetzung der Einzelteile sei in dieser Form weltweit einzigartig. Als Referenzklinik arbeite man eng mit dem Thurgauer Hersteller Storz Medical zusammen – man lerne voneinander, und entwickle den Apparat gemeinsam weiter. In dieser Gerätekombination soll es nun möglich sein, durch die genauere Ultraschallortung, Harnsteine effektiver zu behandeln. Laut dem Urologenportal ist jeder zwanzigste Bundesbürger mindestens einmal im Leben von Harnsteinen betroffen. Die Zahl der Neuerkrankungen hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Ohne geeignete Nachsorge kommt es bei rund 50 Prozent aller Betroffenen zu erneuter Harnsteinbildung. Vor diesem Hintergrund ist diese verbesserte Präzision ein entscheidender Vorteil bei der Therapie.

Mit der vollzogenen Sanierung setzt der Gesundheitsverbund ein klares Zeichen: Eine zentrale Gesundheitsversorgung und konzentrierte Kompetenz am Standort Singen. "Wir möchten der Bevölkerung damit ein medizinisches Spektrum bieten, das die Menschen wirklich brauchen", sagt Geschäftsführer Peter Fischer; deshalb seien auch weitere Investitonen geplant. Und auch Frank Hämmerle zeigt sich zufrieden. Schließlich gehe es nicht nur darum Synergien zu erzeugen und Arbeitsabläufe zu optimieren, sondern den Patienten eine kompetente medizinische Versorgung zu bieten. Und neben all den technischen Neuerungen, darf man auch einen anderen Aspekt nicht außer Acht lassen: den Wohlfühlfaktor. Denn durch die neu gestalteten Räume, wirken diese heller, komfortabler und beruhigender – und damit geht man zukünftig viel angstfreier zum Urologen.

Wirksam vorbeugen

Bundesweit müssen 1,2 Millionen Menschen jährlich wegen Harnsteinen behandelt werden. Von Nierensteinen spricht man nur, solange sie sich noch in der Niere befinden – dort sind sie zunächst ungefährlich. Erst wenn sie sich ganz oder in Teilen lösen und in den Harnleiter gelangen, kommt es in der Regel zu einem schmerzhaften Harnstau. Dann sollte umgehend eine Notfallpraxis aufgesucht werden. Um Harnsteinen vorzubeugen empfiehlt das Urologenportal genügend zu trinken: mindestens zwei Liter täglich. Außerdem soll sich das Risiko durch ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung deutlich minimieren lassen. (fdt)