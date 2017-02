Singen Neue Pflegeheime sorgen für Entlastung

Hegaugemeinden planen Einrichtungen mit verschiedenen Betreuungsangeboten. Singener Heime haben 40 Prozent auswärtige Bewohner

Bei Heimen und betreutem Wohnen gibt es mächtig Bewegung im Hegau. Gerade kleinere Gemeinden wollen den Senioren in den nächsten Jahren neue Angebote bieten. Auch private Investoren haben solche Pläne. Indes hat die Stadt Singen mit gut 600 Plätzen in sieben Pflegedienst-Einrichtungen ein Überangebot für den Eigenbedarf. Die Heime sind aber überlastet, weil dort viele ältere Menschen aus einem großen Umkreis leben. "Momentan sind in Singen keine größeren Aktivitäten geplant", erklärt Axel Goßner, Sozialdezernent beim Landratsamt Konstanz. Vertreter des Sozialausschusses des Singener Gemeinderates hatten beklagt, dass durch die gut 40-prozentige Belegung von auswärtigen Bewohnern die Seniorenheime viele Einheimische abweisen müssten. Durch geplante neue Heime in Singener Umlandgemeinden könnte sich die Lage etwas entspannen.

"Es fehlen kreisweit bis 2019, wenn die neue Landesheimbauverordnung greift, im Landkreis Konstanz etwa 400 Pflegeplätze. Von daher sind wir froh über jedes neue Pflegeheim, das gebaut wird. Auch über zunehmende Angebote von betreutem Wohnen. Es wird aber immer eine bestimmte Anzahl von stationären Pflegeplätzen benötigt", erklärt Goßner. Nicht zuletzt durch die neue Heimbauverordnung, die beispielsweise nur noch Einzelzimmer und kleinere Wohngruppen zulässt, fallen laut Goßner viele Plätze im Landkreis weg, auch durch Schließungen der Pflegeheime Schloss Blumenfeld und Friedrichsheim in Gailingen.

"Wir haben kürzlich einen runden Tisch mit Vertretern von Heimträgern durchgeführt. Dabei ging es um das Thema neue Standorte und Konzepte, aber auch um den herrschenden großen Mangel an Pflegefachkräften. Viele wandern in die grenznahe Schweiz ab. Dazu gibt es noch das Problem für viele Interessenten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ein wichtiges Thema sei auch, ausländisches Personal für hiesige Standards nachzuqualifizieren", schildert Axel Goßner. "Wir suchen nun verstärkt den Kontakt mit den Gemeinden, mit denen wir aber auch ständig im Dialog sind, um gute Konzepte für neue Pflege-Einrichtungen zu entwickeln. Auch die Heimaufsicht will die Kommunen unterstützen", betont Goßner. "Eine gute Mischung von Senioren-Einrichtungen, die von privaten, sozialen oder kirchlichen Trägern betrieben werden, hilft bei der Ausweitung des Pflege-Angebots", erklärt er.

Gailingen: Die Gemeinde Gailingen plant auf dem Löwen-Areal ein völlig neues Konzept von Wohnformen. "Über einen Investor können Interessenten Kapital-Anteile erwerben und auch selbst einziehen. Es entstehen vier Häuser. Dort sollen 27 betreute Wohnungen und 24 Familienwohnungen eingerichtet werden. Außerdem sind Räume für Wohngemeinschaften und Tagespflege vorgesehen. Und dies mitten im Ort", schildert Gailingens Bürgermeister Heinz Brennenstuhl. Die Maßnahme sei auch Teil des Landessanierungsprogramms Ortskern, das kräftig gefördert werde. "Wir waren schon früh dran mit unseren Planungen und haben mit der in Sindelfingen ansässigen Stiftung Innovation und Pflege einen seriösen und kompetenten Betreiber der Pflege-Einrichtungen gefunden", so Brennenstuhl. Ein in Gailingen ansässiger Pflege-Anbieter plane außerdem, zwei Pflege-Wohngruppen mit jeweils zwölf Plätzen auf dem Gelände des Friedrichsheims zu bauen. "Nach dem Wegfall von 50 Plätzen im Friedrichsheim, das der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz geschlossen hat, sehen wir uns durch die geplanten neuen Pflege-Einrichtungen hervorragend aufgestellt", erklärt Brennenstuhl. Aach: Ein privater Investor baut in Aach an der Längenbergstraße eine Seniorenwohnanlage mit 30 stationären Plätzen und zehn Wohnungen. Es gibt eine Option für eine Erweiterung, falls alle Plätze belegt sind. Der Bau soll in diesem Jahr beginnen. Das Evangelische Stift Freiburg wird das Pflegeheim betreiben.

Tengen: Ein Pflegeheim, das ein privater Investor bauen will, ist im Tengener Gewann Kalkgrube geplant. 90 stationäre Plätze in verschiedenen Wohngruppen sollen laut Bürgermeister Marian Schreier angeboten werden. Eine eigene Station sei Demenzkranken vorbehalten. "Das Baugesuch ist bereits gestellt. Eine große Informationsveranstaltung für die Bürger findet im Frühjahr statt. Dabei wird auch das Konzept des Pflegeheims erläutert und der Betreiber vorgestellt", schildert Schreier. Mühlhausen-Ehingen: Die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen hat sich das Wohnen im Alter zum großen Thema gemacht. "Stark mit eingebunden sind auch das Soziale Netzwerk und der Seniorenkreis, der sich mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen in der Gemeinde engagiert", berichtet Hans-Peter Lehmann, Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen. "Für eine Konzeption für das Wohnen im Alter haben wird die Bewohner miteinbezogen. Es gab drei Informationsveranstaltungen und eine Bürgerwerkstatt. Das neue Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz ermöglicht es uns, ein Angebot für Senioren zu machen, das auf unsere 3700 Einwohner zählende Gemeinde zugeschnitten ist", so Lehmann. Es werde nun ein Investor gesucht für eine geplante Einheit von zwölf stationären Pflegeplätzen mit Rund-um-Betreuung. Außerdem seien Service-Wohnen für Senioren und eine Begegnungsstätte für Jung und Alt geplant. Einen Pflege-Anbieter gebe es im Ort.



Das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG)

Das neue Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) soll verschiedene Wohn- und Betreuungsformen der Altenpflege unterstützen. Auch ein neues Pflegestärkungsgesetz ist seit Jahresbeginn in Kraft. Aus drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade. Dadurch sollen viele Pflegebedürftige finanziell besser gestellt, Demenzkranke stärker berücksichtigt und der Einstieg in die Pflege schneller ermöglicht werden.