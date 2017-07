Singen Neue Drehleiter und Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr

Zwei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr wurden feierlich geweiht. Die Stadt Singen investierte 700 000 Euro in die neue Ausrüstung für den Bevölkerungsschutz.

Die neue Drehleiter und ein neues Tanklöschfahrzeug der Singener Feuerwehr sind da und auch schon im Einsatz. Feierlich wurden die zwei neuen Fahrzeuge jetzt offiziell auf dem Rathausplatz übergeben und geweiht. Wo die Feuerwehr sich präsentiert, ist immer auch ein großes Bevölkerungsinteresse da. Das war auch bei der feierlichen Fahrzeugübergabe mit Weihe der Fall, der Rathausplatz war am Montag gut gefüllt.

Die neue Drehleiter mit Korb vom Typ 23/12 war der Star bei der Fahrzeugübergabe, auch wenn sie schon seit einigen Monaten im Einsatz ist. "Die Bezeichnung 23/12 bedeutet eine Rettungshöhe von 23 Metern bei zwölf Metern Abstand vom Gebäude, was der Norm entspricht", erläuterte der Kommandant der Abteilung Stadt, Stefan Schüttler. Eigentlich hatte die Feuerwehr die neue Drehleiter beim Jubiläum im vergangenen Jahr übergeben wollen, doch da war das Fahrgestell noch nicht ganz fertig. Die Stadt hat für die Fahrzeuge insgesamt 700 000 Euro investiert. Weitere 400 000 Euro kamen als Zuschuss vom Land, berichtete Oberbürgermeister Bernd Häusler.

Auch wegen Neuanschaffungen von Fahrzeugen beginnt für die Feuerwehrleute der Lernprozess immer wieder von neuem. "Sechs Ausbilder haben 40 Maschinisten an der neuen Drehleiter ausgebildet. Dafür wurden zusätzlich zu den normalen Einsätzen 1000 Stunden geleistet. Für die Einweisungen am neuen Tanklöschfahrzeug waren es nochmal 400 Stunden", bilanziert Stefan Schüttler. Im Leben eines Feuerwehrmannes sei die Übergabe einer neuen Drehleiter schon etwas Besonderes und man könne dies höchstens zwei Mal erleben, da die Fahrzeuge 25 Jahre im Einsatz sind, so Schüttler.

Die alte Drehleiter wurde übrigens nach Kasachstan verkauft. Da das Fahrgestell für die dortigen Straßenverhältnisse nicht mehr einsatzfähig war, sei der Oberbau auf ein anderes Fahrgestell montiert worden und nun dort im Einsatz.

Das neue Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 4000 (wobei 4000 für die Größe des Wassertanks in Litern steht) wurde sogar mit einem Wassertank mit 6000 Litern Größe ausgestattet. Das Vorläufermodell, das schon aus dem Jahr 1984 stammt, soll nach Kobeljaki in der Ukraine gehen. Für die offizielle Fahrzeugübergabe waren auch Vertreter der Firmen Rosenbauer und Lentner angereist. Heinrich Hallhuber vom Vertrieb der Firma Josef Lentner übergab ebenso symbolisch einen Schlüssel wie Thomas Kumle von der Firma Rosenbauer, die für das Fahrgestell verantwortlich war. Beide berichteten einhellig von einer "sehr guten Zusammenarbeit" mit der Singener Feuerwehr.

Die Vertreter von vier Kirchengemeinden, Pfarrerin Andrea Fink (evangelische Luthergemeinde), Pfarrer Jörg Lichtenberg (katholische Seelsorgeeinheit), Diakon Matthias-Uwe Behrens (Friedenskirche) und Fritz Möhrle (Mitglied bei der Altkatholischen Gemeinde) weihten die Fahrzeuge feierlich. Lichtenberg, Behrens und Möhrle sind der Feuerwehr auch persönlich verbunden.

Die Feuerwehr

Die Singener Feuerwehr wurde 1866 von 70 Männern gegründet. Sie hat heute sieben Abteilungen, eine in der Kernstadt sowie je eine in den Ortsteilen Beuren an der Aach, Bohlingen, Friedingen, Hausen an der Aach, Schlatt und Überlingen am Ried. Ende 2016 hatten die Abteilungen zusammen 305 aktive Einsatzkräfte. Insgesamt sind es mit Jugendfeuerwehren und Altersabteilungen 502 Mitglieder. Außerdem gibt es fünf Vollzeitstellen im Bereich Gerätewartung sowie zwei Teilzeitstellen in der Verwaltung. Kommandant ist Andreas Egger, sein Stellvertreter Kai Olbrich.

