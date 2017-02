Singen Neue Ausstellung im MAC: Ikonen unter kritischem Blick

Marcella Lassens Austellung im MAC in Singen beschäftigt sich mit Verehrung, Vergötterung und Nachahmungen in der heutigen Zeit

Singen – Zeitgenössische Ikonen sind ihr Thema. War es ehemals das Brötchen mit fleischiger Füllung, das Marcella Lassen in der Serie "Hamburger" als Kultprodukt in den Mittelpunkt stellte, sind es heute Personen oder Gegenstände, die in den westlichen Industriegesellschaften verehrt, vergöttert oder nachgeahmt werden. Das MAC Museum Art & Cars eröffnete unter dem Titel "natural icons" eine Ausstellung der Künstlerin.

Marcella Lassen will etwas bewegen. Sie inszeniert Menschen, darunter auch Prominente, die wie aus gewissen Hochglanzprodukten entsprungen wirken. Das aber mit kritischem Blick. "Die Welt des schönen Scheins entfaltet sich zwar vor unseren Augen, sie wird aber mit den malerischen Mitteln subtil entlarvt und bisweilen auch karikiert", erläuterte Siegmund Kopitzki, Kulturredakteur beim SÜDKURIER, in seiner Laudatio. Aber hinter dem vagen Lächeln der Figuren erkenne man auch etwas Melancholisches und Einsames. Die Künstlerin psychologisiere nicht. Die Gesichter der Menschen seien oft auch durch eine starre Oberfläche gekennzeichnet, ihre Innenwelt bleibe unberücksichtigt. "Marcella Lassen will auf die Schattenseiten des globalisierten Daseins aufmerksam machen und setzt der Welt einen Spiegel vor." Dahinter stehe ein Kunstverständnis, das seine Wurzeln in der Moderne hat, bezog sich Kopitzki auf seinen informativen Exkurs in die Kunstgeschichte von den Anfängen vor Christus über Stilrichtungen bis zur Postmoderne in der heutigen Zeit.

Lassens figurativer Realismus sei kein sozialkritischer. Die Bilder mit Promis als Ikonen der Zeit im Mittelpunkt böten stets unzählige Anknüpfungspunkte, aber machten uns nicht zu Fans. Wie die Motive Hamburger, Wolken, Tiere oder Landschaften seien sie nur Teil des "rasenden Stillstands", so Kopitzki, "sie dienen als Symbolfigur einer Idee, einer Geschichte, einer Botschaft". Aber die Bilder seien sich auch selbst genug.

