Volkertshausen Narrenzunft Rehbock macht Alois Keller zum Ehrenzunftmeister

Der Rehbock-Zunftmeister Alois Keller gibt den Stab weiter: Zum Abschluss seiner Amtszeit lässt ihn die Zunft hochleben und verleiht ihm ein besonderes Amt. Zu Kellers Nachfolger wählt sie Jendo Mirthes.

Langjähriger, prägender Zunftmeister und seit insgesamt 27 Jahren im Narrenrat – das ist der Narrenzunft Rehbock schon eine besondere Ehrung wert. Alois Keller gibt die Leitung an Jendo Mirthes weiter – und wurde von der Zunft zum Ehrenzunftmeister ernannt.

Alois Keller trat 1986 in die Narrenzunft Rehbock ein und wurde vier Jahre später zum Narrenrat gewählt. Zunächst verantwortlich für Maskenprämierung und Zunftbälle, war Keller 1998 dann verantwortlich für das Programm der Narrentage zum 90-jährigen Bestehen der Zunft, sagte der 2. Zunftmeister Benjamin Roll in seinen Dankesworten. Nachdem Zunftmeister Konny Reichle das Amt niederlegte, stellte sich Keller zur Wahl. Das 100. Jubiläum war für ihn der Höhepunkt seiner Amtszeit. "Da waren Stolz und sehr viel ergreifende Gefühle dabei", gesteht der scheidende Narrenmeister. Wer sich den Dackelordens der Vereinigung Hegau-Bodensee erarbeitet habe, so Benni Roll, habe auch eine besondere Ehrung durch die Rehbockzunft verdient. "Wir ernennen dich deshalb, lieber Alois, heute zum Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Rehbock", verkündete Roll. Alois Keller war zunächst sprachlos. Sehr ergriffen bedankte er sich bei seinen Narren. Aber Keller fand dann auch ernste Worte. Im Hinblick auf die Arbeits seines von der Versammlung gewählten Nachfolgers Jendo Mirthes mahnte er: "Gebt ihm das Gefühl, das er der Richtige ist."

Schriftführerin Selina Roll blickte in ihrem Protokollbericht auf die wichtigsten Ereignissen des letzten Jahres zurück. Manches Lächeln zauberte sie auf die Gesichter der gut 80 Mitglieder und rief auch fröhliches Gelächter hervor. Die Kassenprüfer Robin Widemann und Florian Hillebrand bescheinigten kurz und knapp der Kassiererin Edeltraud Nübling eine gute Kassenführung. Er habe einige Vorstellungen und Visionen umsetzen können, berichtete Keller. Für ihn sei es eine Genugtuung, dass die Rehbockzunft noch volle fünf Tage Fasnet feiere: "Das ist im Umkreis selten geworden." Sein Dank galt allen Narrenräten, den Oberen der Gruppen und der Gemeinde.