Singen Närrischer Mix macht Stimmung in Singens alt-katholischer Kirche

Pfarrer Robert Geßmann ruft am Fasnet-Sunntig zur Narrenmesse in die Thomas-Kirche an der Freiheitstraße

Die mit "Hoorig" und närrischen Motiven versehene Kerze leuchtet bereits auf dem Altar. Dieser ist umhüllt mit einem Tuch, das Jugendliche des Dekanats in einer Spray-Aktion gestaltet haben. Blickfang davor sind die eindrucksvollen Nachbildungen von Freiburger Münster und Kölner Dom – beide stammen von Robert Geßmann. "Der Dom entstand in meiner Grundschulzeit – das Münster erst nach dem Studium", sagt der Pfarrer der alt-katholischen Kirche St. Thomas. Die mit hohem Zeitaufwand aus Pappe gefertigten Gotteshäuser sollen Bezug zu Baden und Rheinland herstellen.

Seit der gebürtige Kölner vor vier Jahren seinen Dienst in Singen antrat, ist die Narrenmesse am Fasnetsunndig nicht nur von alemannischer Fasnacht, sondern auch vom rheinischen Karneval geprägt. Bei Gottesdienstbesuchern kommt diese Mischung offenbar an: "Die Stimmung ist toll", betont Geßmann. Die Messe sei mitreißend – besonders, wenn Organist Udo Krummel das Kölner Karnevalslied "Mer losse dr Dom en Kölle" anstimme und es mit eigenen, im alemannischen Dialekt verfassten Texten kombiniere. Mit den Laugelefuchsern sei für weitere, musikalische Unterhaltung gesorgt, sagt der Pfarrer. Die Radolfzeller Gruppe spiele in der Kirche und danach beim närrischen Umtrunk im Gemeindesaal.

Die Narrenpredigt, die ein kleines, musikalisches Element beinhaltet, wird Robert Geßmann in Reimform halten. "Von Kindheit an habe ich Karneval gemacht", erläutert er die Verbundenheit mit dem Brauchtum vor der Fastenzeit. Deshalb sei er bei beruflichen Stationen in anderen deutschen Städten stets zur Karnevalszeit in die Heimat gefahren. In Singen sei dies jedoch nicht der Fall. "Ich war seit vier Jahren nicht mehr beim Kölner Karneval. Es ist anders, aber ich bin in der Fasnacht angekommen", sagt Geßmann.

Für Familien mit Kindern hat er eine Aktion am Fasnachtssamstag gestartet mit Besuch des Kinderumzugs und Feier im Gemeindesaal. Neben Spiel, Tanz und Kostümprämierung wird auch der kleine Narrenbaum für die Narrenmesse geschmückt. Beginn der Messe am Sonntag, 26. Februar, ist um 10.31 Uhr. Kostüme sind erwünscht.