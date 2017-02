Singen Närrischer Jahrmarkt lockt reichlich Publikum nach Singen

Der Fasnachtssonntag hat sich zum Familienfest auf dem Rathausplatz entwickelt. Viele gebürtige Singener kommen in diesen Tagen in ihre Heimat zurück

Der Närrische Jahrmarkt der Poppele Zunft ist ein Garant für beste Stimmung. Dafür steht auch eine Frauengruppe aus Weiterdingen, für die ein Besuch zu Fasnacht dazu gehört. "Mir san das ganze Johr narrisch, uf de Johrmarkt zgo, des isch Pflicht", verriet Anita Maus. Der Billige Jakob, der Büchermarkt und der Hutstand stehen regelmäßig auf ihrem Programm und dann natürlich "ä wenig schwätze und loschore", was so viel heißt, wie Neuigkeiten aufschnappen.

Die Besucher bummelten gut gelaunt und bunt kostümiert über den Rathausplatz, hielten Einkehr an den Ständen und genossen die vielen Spezialitäten und die außergewöhnlichen Angebote. Am Hutstand der Rebwieber war schon zwei Stunden nach Öffnung des Jahrmarktes gut die Hälfte der 85 fantasievollen Kreationen an die Frau gebracht. Auch beim Billigen Jakob florierte das Geschäft, ob Christbaumständer, Regenschirme oder Backformen: von Raritäten bis Kruscht reichte das bunte Sammelsurium.

Die Vereine waren kreativ: mit badischem Tequila, einem genussvollen Blutwursthappen samt Senf und einem Schnaps dazu, lockte der Förderverein Scheffelhalle. Und wer wissen wollte, "wa no komme ka", konnte mit "geschultem Personal" beim Lesen aus Kaffeesatz oder einer Glaskugel einen Blick in die Zukunft riskieren.

Gegen Nachmittag war zeitweise kein Durchkommen, was die Stimmung beflügelte. Die Besucher bummelten von Stand zu Stand, an den Stehtischen war zum Verweilen kaum mehr ein Platz zu haben. Beim "Haut den Lukas" überlegte sich manch ein gestandener Mann schon, ob er es fertig bringen würde, mit einem Schlag das Gewicht hinauf bis zum Ende der Messlatte zu jagen.

Mutiger waren die Kinder beim Wurstschnappen. Es kostete schon einige Versuche, auf einer sich drehenden Rolle die Wurst am Faden zu schnappen. Gemächlich ratterte der Kinder-Express um das Rathaus, vor der Puppenbühne der Muettersprochgsellschaft verfolgten die jüngsten Besucher gebannt die Geschichte vom Poppele und die Puppenspiele. Schwungvoll ging es vor der großen Bühne zu, manch eine Musikkapelle lud zum Mitklatschen und auch Schunkeln unter freiem Himmel.

Für echte Narren ist der Jahrmarkt Pflicht. Auch für Katharina Walter, die heute in Bremen lebt. "Seit ich auf der Welt bin, feier ich Fasnacht immer in Singen", sagt sie. So war das für sie und ihre Familie auch in diesem Jahr Anlass, ihrer Heimatstadt einen Besuch abzustatten.

Straßenfasnacht

