Singen Nachwuchsforscher überzeugen Jury bei Jugend forscht

Drei Hegauer Schüler sind beim Wettbewerb Jugend forscht erfolgreich. Eine Schülerin des Hegau-Gymnasiums und zwei Schüler der Hohentwiel-Gewerbeschule schaffen es sogar auf die Landesebene.

Alice Höfler, Tom Kollmer und Finn Schwall sind glücklich. Aber sie hatten auch ein wenig Stress diese Woche. Warum? Sie wurden letzte Woche beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Tuttlingen zum Sieger gekürt und können ihre Arbeiten nun beim Landeswettbewerb präsentieren. Nun muss die neue, erweiterte Ausarbeitung für die Präsentation schnell fertiggestellt werden.

Mit einem kleinen Kachelofenmodell hat die 17-jährige Alice Höfler, Schülerin des Hegau-Gymnasiums, die Jury in Tuttlingen überzeugt. Sie hatte mit verschiedenen Brennstoffen experimentiert und festgestellt, dass das kleine Modell mit Brennspiritus am besten funktioniert. In dieser Woche feilt sie weiter an ihrer Präsentation und will die Jury mit ihrer Planung, dem Bau und dem Einsatz des Kachelofens wieder überzeugen. "Ich freue mich riesig, denn die Konkurrenz in Tuttlingen war groß", sagt Alice Höfler. Ihr Preis für die Arbeit im Fachgebiet Technik ist mit 75 Euro dotiert.

Auch die betreuenden Lehrer Dominik Reutebuch und Martin Stübig sind ganz aus dem Häuschen. "Wir haben auch noch einen Schulpreis für mindestens vier teilnehmende Gruppen bekommen", erklärt Martin Stübig stolz. Mit diesem Preis in Höhe von 250 Euro kann die Arbeit für die Bildung der Schüler in den Naturwissenschaften weiter unterstützt werden. Martin Stübig erhielt außerdem einen Betreuerpreis in Höhe von 100 Euro. Er ist maßgeblich an der "Jugend-Forscht-Arbeitsgemeinschaft" der Singener Schule beteiligt, die wöchentlich stattfindet.

Neben dem Hegau-Gymnasium hat sich auch die Hohentwiel-Gewerbeschule am Wettbewerb für Nachwuchswissenschaftler beteiligt. Finn Schwall (18) und Tom Kollmer (19) stehen zwar kurz vor den Abitursprüfungen am Technischen Gymnasium der Hohentwiel-Gewerbeschule, doch sie hatten schon vor Monaten die Idee, das Thema künstliche Intelligenz für den Wettbewerb im Fachgebiet Mathematik/Informatik zu bearbeiten. Und das taten sie dann mit Erfolg.

"Das ist einfach sensationell", freut sich Schulleiter Stefan Fehrenbach mit den beiden jungen Männern. Die Gymnasiasten sind nun dabei, ihre Arbeit noch auszuweiten. "Wir wollen bis zur Präsentation beim Landeswettbewerb die Software auf eine echte Drohne bringen und dann dort vorführen", sagt Tom Kollmer. Für den Regionalwettbewerb hatten sie ein Programm geschrieben, das künstliche Intelligenz am Computer abbilden kann. Dabei wurde quasi die Evolution abgebildet und mit neuronalen Netzen, also vereinfachten Abbildungen von dem, was das menschliche Gehirn macht, kombiniert. Für den Landeswettbewerb hat Schulleiter Stefan Fehrenbach schon eine Firma an der Hand, die die Schüler bei ihren Bemühungen als Sponsor finanziell unterstützen will.

Etliche Anerkennungspreise

Für weitere Teilnehmer aus dem Hegau gab es noch kleine Anerkennungen für ihre Arbeiten. So erhielt das "Bottle-Project" von Jan-Philipp Kirsch (18), Niklas Radke (17) und Camilla Schneeweiß (16), alle Schüler des Hegau-Gymnasiums, im Fachgebiet Physik einen 3. Preis (45 Euro).

Für ihren "Sugar Printer", der Süßigkeiten fabrizieren soll, erhielten Pascal de Sombre (16) und Lisa Büche (16) vom Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen nach ihrem Auftritt in Tuttlingen im Fachgebiet "Technik" eine Anerkennung in Form eines Jahresabonnements der Zeitschrift "Bild der Wissenschaft".

Beim Wettbewerb "Schüler experimentieren" waren Chantal Schatz (11) und Maximilian Lehn (12) von der Weiherbachschule Mühlingen-Zoznegg mit ihrem Projekt "Wie laut ist ein Taschentuch?" im Fachgebiet Physik dabei und erhielten einen 3. Preis (45 Euro) sowie einen Kosmos-Experimentierkasten.



Der bundesweite Nachwuchswettbewerb, der 1965 von Henri Nannen initiiert wurde, fördert die Leistungen und Begabungen in naturwissenschaftlichen Fächern. Teilnehmen können junge Menschen bis zum Alter von 21 Jahren. In der Kategorie "Schüler experimentieren" können Schüler ab der 4. Klasse teilnehmen. Bei "Jugend Forscht" für die Altersklasse 15 bis 21 sind auch Studierende bis zum 1. Studienjahr zugelassen.

Teilnehmen können junge Menschen bis zum Alter von 21 Jahren. In der Kategorie "Schüler experimentieren" können Schüler ab der 4. Klasse teilnehmen. Bei "Jugend Forscht" für die Altersklasse 15 bis 21 sind auch Studierende bis zum 1. Studienjahr zugelassen. Der Landeswettbewerb findet von Mittwoch, 22., bis Freitag, 24. März, in der Schwabenlandhalle in Fellbach statt. Der Bundeswettbewerb ist vom 25. bis 28. Mai in Erlangen.

Informationen unter: www.jugend-forscht-bw.de