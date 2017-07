Singen Nach Amy Macdonald-Absage: So kriegen Sie das Geld für Ihr Ticket zurück

Nach Amy Macdonald-Absage: So kriegen Sie das Geld für Ihr Ticket zurück

Nach dem abgesagten Auftritt von Amy Macdonald beim Hohentwielfestival bekommen die Besucher das Eintrittsgeld zurück. Wie, das erklären wir Ihnen hier.

Bevor das Konzert der schottischen Pop-Sängerin Amy Macdonald beim Hohentwielfestival beginnen kann, bricht über den Singener Hausberg ein Unwetter herein. Über Lautsprecher wird verkündet, dass die Veranstaltung beendet ist. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Festivals.

Für die rund 3000 Besucher ist das Geld für die Eintrittskarte jedoch nicht verloren – der Veranstalter zahlt es zurück. „Die Veranstaltung hatte noch nicht begonnen und die Leute waren ja nicht wegen der Vorgruppe hier“, sagt Roland Frank, Geschäftsführer der Kultur und Tourismus Singen.

Um ihr Geld zurückzubekommen, muss nun lediglich die Konzertkarte dort abgegeben werden, wo sie auch gekauft wurde. Hinweise zur Vorverkaufsstelle sind auf den Karten oder auf der Bestellbestätigung zu finden.

Wer seine Tickets im Internet auf www.koko.de gekauft hat, schickt sie unter Angabe der aktuellen Adresse sowie seiner Bankverbindung an die KOKO & DTK Entertainment GmbH, Riegeler Straße 2, 79111 Freiburg. Print@home-Tickets werden (unter Angabe der Bankverbindung) per E-Mail an info@koko.de geschickt.