Singen Mysteriöse Unbekannte stiehlt Auto

Von einem Singener Discounterparkplatz entwendete eine Frau einen Renault Megane

Auf noch unklare Art hat am Donnerstag um 15.15 Uhr eine unbekannte 35 bis 40 Jahre alte Frau, einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Maggistraße geparkten silberfarbenen Renault Megane Cabrio mit Konstanzer Zulassung geöffnet, anschließend in Betrieb gesetzt und ist mit dem Fahrzeug auf der Rielasinger Straße in Richtung Innenstadt geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, soll die Frau ein "südländisches Aussehen" haben und schwarze, halblange Haare tragen. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beträgt rund 6000 Euro. Sie Polizei Singen, Telefon (0 77 31)88 80, bitte mögliche Zeugen um Hinweise.