Singen Mysteriöse Geländeformation am Hohentwiel: Das Rätselraten geht weiter

Mysteriöse Geländeformation am Hohentwiel: Das Rätselraten geht weiter

Nachdem im Herbst eine mysteriöse Geländeformation am Hohenwiel entdeckt wurde, geht das Rätselraten weiter. Auch nach dem Austausch mit zahlreichen Experten hält es Burgenforscher Jörg Wöllper für möglich, dass man am Berghang auf die Spuren einer historischen Befestigungsanlage gestoßen ist.

Es ist gute 15 Grad kälter, als an jenem Herbsttag 2016, an dem Thomas Wittenmeier die Aufnahme gelang, über die Historien-Fans noch immer diskutieren. Aber auch heute scheint die Sonne. Und auch heute hat Wittenmeier seine kleine, blaue Digitalkamera im Marschgepäck. Mit diesem Fotoapparat gelang es ihm, die mysteriöse Geländeformation festzuhalten, deren Ursprung immer noch nicht definitiv geklärt ist.

Der Aufstieg von der Domäne bergaufwärts scheint dem Rentner trotz des Januar-Schnees nichts auszumachen. Wittenmeier beweist Ausdauer. "Ich stand dort oben auf dem Schmittenfels", erzählt er und deutet zu der markanten Felsformation auf dem Berggipfel. Von diesem Aussichtspunkt aus schoss er ein Foto, das ihn zu Hause stutzig machte. Begünstigt durch den Schrägeinfall der Nachmittagssonne ließ sich darauf nämlich eine wellenförmige Stelle unterhalb der Festung ausmachen. "Ich bin dort in den vergangenen Jahren oft vorbeigekommen", erzählt Wittenmeier, der sich im Verein der Hohentwiel-Freunde engagiert. "Aber diese Hangstelle war mir nie aufgefallen."

Seit dem Auftauchen der Fotografie wird in Fachkreisen über den Ursprung der offensichtlich von Menschenhand geschaffenen Geländeformation gerätselt (der SÜDKURIER berichtete). "Seither haben mich mehrere Nachrichten erreicht", sagt Wittenmeier. Einige stammten von Hohentwiel-Kennern, die selbst Führungen an Singens Hausberg anbieten. Die meisten dieser Experten stimmen mit einer Theorie überein, die der Stuttgarter Burgenforscher Jörg Wöllper aufgestellt hat: Er hält es für möglich, dass die Wellen die Überreste einer Festungsanlage darstellen, die Mitte des 17.

Jahrhunderts errichtet, aber nie vollendet wurden. Auch der ehemalige Bauplaner Thomas Wittenmeier glaubt an diese Erklärung. "Unterhalb von Schnee und Gras finden sich tatsächlich Spuren von Steinen."

Wittenmeier berichtet, dass ihn auch Anschreiben erreicht hätten, in denen gemutmaßt wurde, dass es sich statt um Spuren einer Verteidigungsanlage, um das genaue Gegenteil handeln könnte: "Man wies darauf hin, dass an dieser Position immer wieder Belagerungsstellungen errichtet worden waren." Das wollen Wöllper und Wittenmaier nicht bestreiten: "Das war ja der Grund, warum man genau hier ein Schutzfort bauen ließ", erklärt Wittenmeier.

Wöllper gibt allerdings zu, dass es strategisch noch mehr Sinn gemacht hätte, das sogenannte Ravelin etwas weiter in Richtung Hilzingen zu errichten, wo sich den Verteidigern ein besserer Blick auf die Umgebung geboten hätte. Jedoch: "Zum einen war die Anlage als ein vier- bis fünfstöckiges Gebäude geplant gewesen und entsprechend hoch – zum anderen ist es in den fast 400 Jahren nach der Erbauung zu Hangrutschungen gekommen." Daher sei es durchaus möglich, dass das Ravelin im Laufe der Zeit abgerutscht sei. Verbürgen will sich Wöllper für seine Theorie nicht. "Der ganze Geländebereich ist über Jahrhunderte permanent verändert worden." Entsprechend schwierig sei es, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Wittenmeier und Wöllper hoffen deshalb, dass man die unter Schnee und Gras verborgenen Steine von archäologischer Seite aus unter die Lupe nimmt.

Das Ravelin

Schon länger hat der Burgenexperte Jörg Wöllper vermutet, dass sich die 1654 errichtete Befestigungsanlage "Gegen Stauffen" ungefähr dort befand, wo auf Thomas Wittenmeiers Fotografie wellenförmige Spuren am Hang des Hohentwiel zu sehen sind. Auch der Grundriss des Ravelin (zu deutsch: Wallschild) stimmt mit den Konturen der Geländeformation überein. Da sich das Gelände in Privatbesitz befindet, hat aber nur der Kreisarchäologe die rechtliche Rechtfertigung, vor Ort zu forschen. (das)