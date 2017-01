Singen Mutter und ihre Kinder müssen ins Krankenhaus: Schneeglätte Schuld an Unfall

Drei Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte sowie 13.000 Euro Schaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag, 15. Januar, gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 189 zwischen Singen und Friedingen ereignet hat. Unter anderem mussten zwei Kinder ins Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund von Straßenglätte ist ein 50-jähriger VW-Fahrer in Richtung Singen fahrend vor dem Ortseingang auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gekommen. Dabei streifte sein Fahrzeug den Toyota einer entgegenkommenden 22-Jährigen. Die junge Frau wurde leicht verletzt. An ihrem Auto entstand etwa 500 Euro Schaden. Im weiteren Verlauf des Unfalls stieß der VW gegen den Skoda einer 30-Jährigen. Durch diese Kollision wurde der 50-Jährige schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. 14 Einsatzkräfte der arlamierten Feuerwehr retteten ihn aus seinem Geländewagen, bevor er, nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle, ins Hegauklinikum gebracht werden konnte. Ebenfalls schwer verletzt wurden laut Polizei die 30-jährige Toyota-Fahrerin und ein mitfahrendes Kind. Ein weiteres Kind im Toyota erlitt leichte Verletzungen. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Am VW und am Toyota entstand Totalschaden. Die Landesstraße musste bis 18.30 Uhr gesperrt werden.