Singen Mutter und drei Kinder verletzt: Gasunfall sorgt für Rätsel

Eine Mutter und drei Kinder klagen im Singener Langenrain über Unwohlsein und Bewusstseinstrübung. Ein Defekt am Gasherd kann jedoch nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr und Rettungsdienste wurden am Freitagabend gegen 17 Uhr in den Langenrain gerufen. Sie trafen eine 31-jährige Mutter mit ihren beiden drei und fünf Jahre alten Kindern an, die laut Polizei zuvor eigenen Angaben zufolge Reinigungsarbeiten an ihrem Gasherd durchgeführt hatte und danach ebenso wie ihre Kinder über Unwohlsein und eine Bewusstseinseintrübung klagte. Während die drei Verletzten vom Rettungsdienst behandelt und im weiteren Verlauf zur eingehenderen Diagnostik in eine Spezialklinik eingeliefert wurden, führte die Feuerwehr Messungen in der betroffenen Wohnung durch, die allerdings keinen Befund ergaben. Auch ein Mitarbeiter des Gaswerks konnte keine technischen Auffälligkeiten feststellen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache der Beschwerden aufgenommen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.